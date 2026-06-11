【ルビフル大賞2026 受賞】30万部突破のベストセラー、「お金の本質」に迫る名著の漫画版『漫画　きみのお金は誰のため』

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）発行の『漫画 きみのお金は誰のため』（著：田内学、漫画：吉岡味二番）が、2026年6月2日（火）「ルビの日」に発表された「ルビフル大賞2026」にて大賞を受賞しました。

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●「ルビフル大賞」について

一般財団法人ルビ財団（所在地：東京都港区、代表理事：伊藤 豊、以下ルビ財団）が主催する「ルビフル大賞」は、「ルビ（ふりがな）があるからこそ届いた一冊」を称える賞です。

前年度に刊行・販売された本の中から、以下の基準に基づいて選定されます。

・通常ルビが振られないような内容にもかかわらず、全編にルビが多めに振られていること

・著者や編集者の強い意思が感じられること

・読者からも高い評価を得ていること

『漫画 きみのお金は誰のため』は、累計発行部数30万部（2025年8月時点）を突破した、社会的金融教育家・田内学氏のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）の漫画版です。本書は、金融や経済について知るための本でありながら総ルビの本（漫画）である点が評価され、「大賞」を受賞しました。

▲写真左から：松本大氏（一般財団法人ルビ財団 ファウンダー・評議員）、（株）Gakken 友澤（『漫画 きみのお金は誰のため』編集担当）、伊藤豊氏（同財団 代表理事）

＜推薦理由＞

お金とは何か？ 社会の仕組みはどうなっているのか？ 素朴な疑問だからこそ、大人も学びたいテーマです。本書は30万部を超えるベストセラー原作を漫画化したもの。漫画だからこそ普段本を読まない人にも読みやすく、かつ総ルビなので誰でも読めるのがとても良いです。金融や経済について知るための本で総ルビの本かつ楽しく読める物語（漫画）は貴重です。

＜著者 田内学氏 受賞コメント＞

漫画とルビの力で、本書が未来を生きる子どもや若者たちにとって、お金や社会について考える入口になったらうれしいです。

●『漫画 きみのお金は誰のため』について

「お金って、なんのためにあるの？」

社会的金融教育家・田内学氏のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が、誰でも読みやすい漫画になりました。

お金の本当の役割とは？ 私たちはなぜ働き、なぜお金を使うのか？

今さら聞けない現代の【お金の不安や疑問】を物語とマンガで楽しく解説しています。

大人も子どもも考えさせられる【経済と幸福】の本質に迫る、人生も社会も豊かにするお金の授業です。

◆あらすじ◆

「将来は年収の高い仕事につきたい」――そう思っていた主人公、中学2年の優斗（ゆうと）は、ある日、七海（ななみ）と一緒に不思議な屋敷に行き、「ボス」と呼ばれる謎の男性に出会います。男性は言います。「お金の正体を理解できたら、この屋敷ごとあげてもいい」――。それからボスのお金の授業が始まりました。そして待ち受ける驚きの真実とは。

［著者プロフィール］

【著】田内学（たうち・まなぶ）

お金の向こう研究所代表／社会的金融教育家。

1978年生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日本銀行による金利指標改革にも携わる。著書に、同書のほか、『お金のむこうに人がいる』（ダイヤモンド社）、『10才から知っておきたい新しいお金のはなし』（ナツメ社）などがある。

【マンガ】吉岡味二番（よしおか・あじにばん）

東京都出身。漫画家・イラストレーター。キャンプやアウトドアをテーマに、動物や歴史上の人物をユーモラスに描く作風で人気を集める。代表作に、平安時代の貴族がキャンプ飯に挑む『ひよりの草子』（朝日新聞出版）、子ネコがソロキャンプに挑む『ネコキャン！』（同）などがある。日常の創作の様子をつづる「漫画日記」や「落書き」、酒や料理を題材にした作品も発表しており、AmebaブログやX（旧Twitter）などでも発信中。

X（旧Twitter）：https://x.com/ajiniban7

［商品概要］

『漫画 きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』

著：田内学

漫画：吉岡味二番

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年9月18日（木）

判型：A5判／440ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-407037-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340703700(https://hon.gakken.jp/book/1340703700)

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＜電子版＞

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開