日本のロックの最前線を走る2組による対バン「Kroi × Chevon 2-Man Live」開催

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、2026年6月9日（火）、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして「Kroi × Chevon 2-Man Live」を開催いたしました。

ライブレポート

- KroiとChevonがお台場で競演、「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」ツーマンライブ -

6月9日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて、KroiとChevonによるツーマンライブ「Kroi × Chevon 2-Man Live」が開催された。

6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。これに先駆け、6月5日から13日までの期間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、お台場・青海エリアを中心に東京各地でさまざまなイベントが開催されている。「Kroi × Chevon 2-Man Live」もその一環として行われた。

オープニングアクトのセブンス・ベガのステージで幕を開けた本公演。谷絹茉優（Vo）、Ktjm（G）、オオノタツヤ（B）からなる次世代3人組ロックバンドバンド・Chevonは、この日が結成5周年当日で、最新曲「Capretto」を含む多彩なセットリストでパフォーマンスを展開した。

一方、R&B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド・Kroiは、ソウルやファンクを基軸としたグルーヴィかつ即興性の高いライブで会場を沸かせてみせた。それぞれのバンドが持つ個性と音楽性が交差する中、観客は各アーティストのステージに大きな歓声で応え、終始熱気に包まれたツーマンライブとなった。

公演概要

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

Kroi × Chevon 2-Man Live

日程： 2026年6月9日（火）

会場： Zepp DiverCity (TOKYO)

時間： OPEN 18:00 / START 19:00

出演者

Kroi ／ Chevon ／ Opening act：セブンス・ベガ

Kroi

R&B /ファンク/ソウル/ロック/ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド。 2018年2月に結成。2021年6月には1st Album「LENS」でメジャーデビュー。2026年1月には自身最大キャパとなる、大阪城ホール・国立代々木競技場第一体育館にて初のアリーナツアーを成功に収める。2026年夏、全国6都市10公演のZeppツアーを開催予定。

Chevon

Vo.谷絹 茉優、 Gt.Ktjm（キタジマ）、Ba.オオノタツヤの3人組バンド。 2021年6月より北海道・札幌を拠点に活動。平均年齢25歳。予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーラインでリスナー を魅了する。文学的かつ狂気を帯びたリリックには、美しいものも醜いものも全てさらけ出し て、自らの人生そのものをメッセージとして紡ぎ出す、谷絹の信念が込められている。

楽曲に込められた情念が爆発するライブでは、その熱に飲み込まれ初見の者すら 思わず拳を振り上げる程に会場をロックする、次代を担う新世代バンド。

セブンス・ベガ（Opening act）

シブヤカンナ(Gt./Vo.)、ソラ(Ba.)、ハイブリッドマイマイ(Dr.)、サコティッシュフォールド(Gt.)による、東京発の4ピースシティロックバンド。2023年7月7日結成。バンドの中心人物であるシブヤカンナがソングライティングを手がけ、精力的なライブ活動を展開、2025年10月7日にバンド初のフルアルバム『PRINCESS』をリリースした。2026年には、2ndワンマンとなる代官山UNIT公演、そして初の大阪ワンマンとなる2nd LINE公演もいずれもSOLD OUT。8月7日の渋谷クラブクアトロ公演を含めた東名阪ワンマンツアーもチケット即完売となるなど、着実にバンドとしての成長と注目度が高まってきている。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要

・開催日時：2026年6月13日（土） ※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）

・後援 ：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

『TOYOTA ARENA TOKYO』とは

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

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