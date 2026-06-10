【開催レポート】150席満席、立ち見も発生　日本経営が外来改革をテーマにランチョンセミナーを実施

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://www.nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年5月29日（金）、ポートメッセなごやで開催された「第28回日本医療マネジメント学会学術総会」において、ランチョンセミナー11「なぜ今、外来改革なのか？外来フローを最適化するリーンの実践」を実施しました。

当日は用意された150席が満席となり、立ち見で参加される方もいらっしゃるなど、多くの医療関係者にご参加いただきました。また、途中退席される方もほとんど見られず、最後まで熱心に耳を傾けていただく姿が印象的なセミナーとなりました。

外来改革は「病院全体の流れを整える経営課題」

開催レポート :https://lean.nkgr.co.jp/column-list/20260529当日の講演内容や会場の様子、外来改革を進めるための具体的な考え方についてはレポートをご参照ください。

本セミナーでは、関西学院大学 経営戦略研究科 教授 平木秀輔氏を座長に迎え、「約7割の病院が赤字」ともいわれる厳しい経営環境の中で、外来部門を起点とした業務プロセス改革の重要性について解説しました。

現在、多くの医療機関では、人材不足や働き方改革への対応、物価高騰などを背景に、経営環境が厳しさを増しています。加えて、医師の時間外労働上限規制への対応も求められる中、限られた人員で診療機能を維持・向上させるための取り組みが重要となっています。

そのような状況において、病院全体の診療機能や収益性に大きく影響する外来部門の最適化は、重要な経営課題の一つです。

外来は、医師、看護師、クラーク、医事課、検査部門など多職種が関与するため、業務の停滞やムダが発生しやすい領域です。外来フローを最適化することは、患者サービスの向上だけでなく、医療従事者の負担軽減や病院全体の生産性向上にもつながります。

データの可視化とリーンの実践を解説

セミナーでは、

・医療の価値を「見える化」するためのデータ活用の考え方

・可視化された課題を現場の改善行動へ転換するプロセス

・リーンを活用した外来フロー最適化の実践手法

・経営と現場をつなぐための組織づくりのポイント

について、理論と実践の両面から紹介しました。

前半では、待ち時間や稼働率、収益性などのデータをどのように活用し、医療の価値や課題を可視化するかについて解説しました。

後半では、可視化された課題を実際の改善活動につなげるためのリーンの考え方や、外来フローを見直す具体的な手法について紹介しました。また、対談形式での議論を通じて、経営層と現場が同じ課題認識を持ちながら改善活動を進めるためのポイントについても共有しました。

また、会場では書籍『LEAN Innovation(https://amzn.asia/d/0ayRZPjO)』の販売も行い、多くの皆さまにお立ち寄りいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ならびに学術総会運営関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

登壇者

【座長】

関西学院大学 経営戦略研究科 教授

平木 秀輔 氏

京都大学医学部医学科卒業。福井赤十字病院、京都大学医学部附属病院腎臓内科を経て、京都大学医学部附属病院医療情報企画部助教として病院情報システム管理や経営企画に従事。2021年より田附興風会医学研究所北野病院 医療情報部長・病院長補佐、2024年より現職。病院情報システムの企画運営管理とデータを活用した経営企画の実務経験を有し、情報技術を活用した医療管理、管理会計、費用対効果などを研究テーマとしている。

【演者】

株式会社日本経営

業務プロセス改善コンサルティング部 部長

兄井 利昌

Lean Certification GOLD LEVEL保持者。総務省公営企業アドバイザーとして医療機関の働き方改革や業務改善、人事制度構築などを支援。医療現場における20年以上の改善支援実績を持ち、制度設計から現場運用まで幅広いコンサルティングを行っている。

【演者】

株式会社日本経営

業務プロセス改善コンサルティング部 課長代理

外池 薫子

医療機関向け人事制度構築や教育研修支援に従事。制度設計だけでなく、現場への定着支援や業務改善支援にも取り組み、多職種が働く医療現場に寄り添った伴走型支援を行っている。

セミナー概要

学会名：第28回日本医療マネジメント学会学術総会

セミナー：ランチョンセミナー11

テーマ：なぜ今、外来改革なのか？外来フローを最適化するリーンの実践

日時：2026年5月29日（金）12:20～13:10

会場：ポートメッセなごや 交流センター4階 第6会議室（L会場）

今後の展開

日本経営では、医療機関を取り巻く経営課題に対し、データ活用と現場改善の両面から支援を行っています。

今後も、医療現場の業務改善を経営成果につなげるための情報発信やコンサルティング支援を通じて、持続可能な病院経営の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社日本経営

業務プロセス改善コンサルティング部

E-mail：tokyo-lean@nkgr.co.jp