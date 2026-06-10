【6月10日予約開始】特撮ファン必携！『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念、興奮と大迫力の咆哮で目覚める「3種の特別音声」収録のプレミアム目覚まし時計が新発売！

株式会社秀建コーポレーションガメラ生誕60周年プロジェクト

販売サイトはこちら：https://dag.thebase.in/p/00005(https://dag.thebase.in/p/00005)

『大怪獣ガメラ』1965年の熱狂が蘇る！スクリーンを揺らした『大怪獣ガメラ』生誕60周年メモリアル

1965年に劇場公開され、日本中の特撮ファンを熱狂の渦に巻き込んだ大ヒット作『大怪獣ガメラ』。記念すべき生誕60周年という輝かしい節目を祝い、時代を超えて愛されるスタイリッシュなビジュアルが放つ圧倒的な熱量を、そのまま毎日の生活に落とし込む特別なアイテムが誕生しました。株式会社秀建コーポレーション（ディレクトアートギャラリー）が企画する本プロジェクトでは、あの頃スクリーンを見上げて胸を躍らせた興奮の記憶が、毎朝の力強い目覚めとともに色鮮やかに蘇ります。

炎の中から姿を現す大迫力のガメラ

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毎朝が怪獣映画のクライマックス！特撮ファン必聴の「3種の特別音声」

最大の魅力は、本モデルのために特別収録された3種類の音声ギミックです。大迫力のガメラを彷彿とさせるサウンドが、あなたの眠気を一気に吹き飛ばします。その日の気分に合わせて、お好みの音声を切り替えてお楽しみください。

１. 懐かしの名曲「ガメラマーチ」（歌：大映児童合唱団） イントロから気分が高まる力強い歌声を収録。当時のワクワク感を呼び覚まし、毎朝の目覚めを元気いっぱいにサポートします。

２. 臨場感抜群！「ガメラ飛行からの咆哮」 大迫力のジェット噴射音から重低音の鳴き声へ。まるで映画のワンシーンをそのまま切り取ったような、リアルなサウンドです。

３. 大迫力！「ガメラ咆哮3連発」 鼓膜を震わせる大迫力の咆哮を3連続で特別収録！荒々しい鳴き声が次々と轟き、あなたの眠気を一気に吹き飛ばします。

朝から『大怪獣ガメラ』の世界へ！特別音源を3種類収録

背面の切り替えスイッチにより、大迫力の音声MAX出力で再現される特別音源3種と、クラシカルな通常の「ベル音」をお好みに合わせて毎朝切り替えてお楽しみいただけます。サウンドの詳細は以下の通りです。

機能・背面デザイン

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目覚し時計文字盤あの「銀幕の大迫力」を再現

時計の顔となる文字盤には、モノクロの重厚なトーンでガメラが猛威を振るう大迫力の姿を配置し、中央には力強い『大怪獣ガメラ』のタイトルロゴを大胆にあしらいました。さらに、6時の位置には鮮やかな「ガメラ生誕60周年」の記念ロゴを配置。レトロなフォントの数字と昭和特撮ならではの空気感が相まって、時計を見るたびにスクリーンを見上げて胸を躍らせたあの日の大興奮がリアルに甦る、ファン垂涎のデザインに仕上げています。

また、本商品の予約開始を記念して、弊社公式X（旧Twitter）にて『ガメラ音声目覚まし時計』が最速で手に入るプレゼントキャンペーンを本日より開催中です。公式アカウント（@direct_a_g）をフォローし、対象ポストを『いいね＆リポスト』するだけで簡単にご応募いただけます。

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『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念 ガメラ音声目覚まし時計

予約受付スタート：2026年6月10日

定価：8,800円（税込価格）

【仕様】

●サイズ（約）/横12×縦9×奥行6cm

●重量（約）/310g

●材質/本体：鉄、風防：プラスチック

●仕様/ムーブメント：クォーツ式、6ヶ月保証、平均月差±60秒、単三乾電池×２本（マンガン）

●機能/アラーム音：ベル又は3種類の特別音声（ガメラマーチ・飛行音・咆哮3連発） ※充電式電池は使用不可となっております。

■株式会社秀建コーポレーションについて

屋号：ディレクトアートギャラリー

代表取締役：小林 賢一郎

設立：平成13年9月17日

資本金：1,000万円

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-5

東神田ビル3F

ディレクトアートギャラリー公式

【商品に関するお問い合わせ】

■商品内容等：03-5809-2946（9:30～19:00/土日祝休）

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。