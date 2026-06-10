困難を乗り越えた奇跡のいのち シロオリックスの赤ちゃん「ホープ」 ６月１１日（木）より運動場デビュー！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２６年３月２３日（月）に誕生したシロオリックスの赤ちゃん「ホープ」（※写真：右）が、２０２６年６月１１日（木）より、運動場にデビューいたします。

「ホープ」の母親は１５歳で、国内最高齢での初産となりました。出産は母子ともに命がけの険しい道のりとなり、「ホープ」は一時無呼吸の状態で誕生しましたが、担当スタッフと獣医師による懸命な蘇生措置により力強い産声を上げ、その後は順調に成長を続けてきました。

これまでは、キリン寝室前小運動場で、運動場デビューに向けた適応練習を行ってきました。現在ではキリンやエランドなどの動物たちとの同居にも慣れ、落ち着いて過ごしています。６月１１日（木）には、いよいよ草食動物たちが暮らす群れの仲間入りを果たします。新たな一歩を踏み出す「ホープ」の姿を、ぜひ温かく見守ってください。

シロオリックスの赤ちゃん公開情報

■開始日：２０２６年６月１１日（木）

■時 間：午前１０時３０分～午後３時３０分

■場 所：サファリワールド サバンナエリア

※天候や動物の体調等により、公開内容を変更または中止する場合がございます。

※場所によっては、「ホープ」をご覧いただけない場合もございます。

シロオリックスの赤ちゃん「ホープ」について

■出生日：２０２６年３月２３日（月）

■性 別：オス

シロオリックスについて

■分類：偶蹄目ウシ科

■学名：Oryx dammah

■英名：Scimitar-horned Oryx

■生息地：かつてはサハラ砂漠・サヘル地帯に分布していたが、２０世紀後半以降、乱獲・環境変化により野生下個体群は消失。近年は、チャド・チュニジア・モロッコで、飼育下個体の野生下への再導入が行われています。

■繁殖：２～３歳で性成熟を迎えます。約２４０から２６０日の妊娠期間の後、１度の出産で１頭の子を出産します。生まれたてのシロオリックスは体重約６～７kgで、母親の保護の下で成長します。生まれたばかりは淡いベージュ（黄褐色）の体ですが、生後５か月頃にはシロオリックスらしい白い体へと成長します。

■寿命：飼育下での寿命は約２０年です。

■特徴：体長は約１．５メートルで、長い湾曲した角が特徴的です。オリックスの仲間では唯一、角が後ろに向けてカーブを描いていて、長さは１．２mにもなります。体は完全に白色ではなく、首や脇腹、後肢などが赤茶色になっています。食べ物からの水分だけで、水を飲まずに長時間過ごすことができます。