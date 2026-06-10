【5000万円より愛】元客に無償継承した百名店の「桐麺」が、ベトナム進出。

株式会社 桐麺JAPAN

■概 要

株式会社桐麺JAPAN（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松井利也）および海外法人「ラーメンドリーム」は、食べログ百名店に連続選出された「桐麺」のベトナム・ホーチミン店をオープンします。本事業は、創業者・桐谷尚幸が5000万円のM&Aを「従業員ごと売ることはできない」と断り、10年来の顧客であり元アルバイトの松井らへ経営を託した『共創型事業承継』から始動しました。桐谷は取締役最高顧問として味を監修し続け、経営陣はホーチミン最高峰の和食店「FUME」のシェフと共に世界展開を牽引します。同時に、この「想い」を共に広げるべく、月給30万円～の高待遇による正社員採用および暖簾分けにて独立希望者の募集を開始いたします。

1. 「5000万円より弟子たちの未来」元客と描く共創型事業承継

大阪で絶大な人気を誇った「桐麺」の創業者・桐谷は、理想の生活環境を求め全店舗の閉店を発表しました。その際、ブランドを5000万円で買い取るというM&Aのオファーがありましたが、桐谷はこれを一蹴。その最大の理由は、「弟子たちをパッケージとして売り飛ばすことはできない。彼らには自分の城（店）を持たせたかった」という職人としての親心でした。 桐谷がブランドの未来を託したのは、名店「ラーメン人生JET」時代に客として来店し、スカウトされて働き、桐麺創業時も支えた元アルバイトの松井（現・桐麺JAPAN代表）でした。桐谷は株式会社桐麺JAPANの「取締役最高顧問」に就任。創業者が味と商品開発に専念し、松井ら経営陣が多店舗化・世界展開を牽引する。このブランドとオペレーションを分離した『共創型事業承継』により、桐麺の第二章が幕を開けました。

2. 即断即決の世界戦略。最高峰和食チーム「FUME」との共闘

株式会社桐麺JAPAN経営陣（左から取締役最高顧問 桐谷 尚幸、代表取締役 松井 利也、取締役 清田悠悟）

現在、株式会社doubleで100店舗の飲食店を展開し、2035年に年商1000億円を目指す松井は、ベトナム視察時に「今行かないと世界戦略に乗り遅れる」と直感し、ホーチミンの6階建て物件を即決で契約。この進出には、松井の会社で特定技能ビザで働くベトナム人スタッフが、将来母国へ帰った際の「働く受け皿（ラーメンドリーム）」を創出するという社会的な目的が込められています。 現地運営責任者には、ホーチミントップクラスの日本食レストラン「FUME」の2番手シェフ・佐々木龍生が就任。FUME料理長・鶴原翔三氏率いる現地チームと強力なタッグを組み、「日本食を通してベトナム人の物心両面の幸福を追求する」という理念のもと、大手メガチェーンに「想いの継承」で対抗します。

3. 国内外で「ラーメン・ドリーム」を叶える仲間を募集

日本店で働き、ベトナムで店長をするズィさん左から鶴原翔三さん、佐々木龍生さん現地で製麺指導をする取締役 清田悠悟

桐麺JAPANでは、このストーリーを共に紡ぎ、国内外で活躍する正社員およびFCパートナーを広く募集します。ブラックな業界の常識を覆す、科学的育成と圧倒的な好待遇を用意しています。

- 正社員・独立支援採用未経験者・若手向け。「見て覚えろ」を廃止し、初日から繁盛店の動きが身につく実践型研修を導入。月給30万円～（責任者候補40万円～）、週休2日制、寮・社宅完備の業界最高水準の環境で技術と資金を貯め、確実な勝算を持って独立（自分の城を持つ）を支援します。- 暖簾分け制度経験豊富な職人向け。直営店での勤務を経て、技術と魂を完全に継承し、本店の味を再現する地域一番店として独立するモデル。- 【エリアライセンス制度】法人・投資家向け。門真店モデルのように、ファミリー層や夜営業を取り込み全時間帯で収益化を図る多店舗展開モデル。

▼採用・求人エントリーはこちら

https://kirimenjapan.com/

▼エリアライセンス・暖簾分けに関するお問い合わせはこちら

https://kirimenjapan.com/fc/

■ 創業メンバー対談動画をYouTubeにて公開中

桐谷尚幸（創業者/最高顧問）、松井利也（代表取締役）、清田悠悟（取締役）の3名が、桐麺JAPAN設立の裏側からベトナム進出への「想い」を赤裸々に語る特別対談動画を公開しています。

■店舗概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LYjMGEieAdk ]ベトナムでも大人気の桐麺の王道メニュー桐麺ベトナム店（RAMEN KIRIMEN - ）

所在地：8/14 Le Thanh Tôn, Sai Gòn, Hồ Chi Minh 71016 ベトナム

営業時間：11:00～14:30（Lunch）17:00～22:00（Dinner）

Instagram：https://www.instagram.com/kirimen_vietnam?igsh=cW8zZWV5aTVnZDZi

株式会社桐麺JAPAN

代表者：代表取締役 松井利也

設立：2023年3月1日

所在地：〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場2丁目7番3

URL：https://kirimenjapan.com/

事業内容：飲食事業、卸売業、EC事業、プロデュース事業、フランチャイズ事業、独立支援事業、海外事業



■ 報道関係者・本件に関するお問い合わせ先

広報担当：東 遼祐

E-mail：bb.kirimen.japan@gmail.com

TEL：080-6448-5845