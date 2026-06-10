スプーン1杯から始める、新しいスッキリ習慣『からだに優しい毎日のイヌリンはちみつ』が2026年6月1日より新発売！

株式会社MY HONEYMYHONEY「からだに優しい毎日のイヌリンはちみつ」心地よさと美味しさで、整える



「もっと手軽に、おいしく、食物繊維を摂りたい。」

そんなたくさんのお客様の想いにお応えして、生はちみつ専門店「MYHONEY」は、現代人に不足しがちな食物繊維を日々の食卓でみずみずしくプラスできる『からだに優しい毎日のイヌリンはちみつ』を発売いたします。

本商品は、毎朝のヨーグルトやトースト、お料理にすっと溶け込む「日々の暮らしへの馴染みやすさ」と、お腹への「やわらかな優しさ」を追求して生まれました。不足しがちな栄養素を「あと少し」補いたいときに、スプーン1杯でさらりと応えてくれる、まろやかな味わいの新設計です。がんばる毎日の体を労わり、そっと寄り添う新しいはちみつの誕生です。

製品のこだわりと特長

スプーン1.5杯（30g）でレタス約1個分の食物繊維

現代人の食生活でどうしても不足しがちな食物繊維。

本商品は、スプーン1杯（約10g）で約1.5g、3杯（約30g）で約4.5gの食物繊維を美味しく補えます。スプーン1.5杯分（30g）の手軽さで、レタス約1個分に相当する水溶性食物繊維「イヌリン」が、お腹の中から健やかな毎日をサポートします。

「1日分」を無理にとるより、「不足分を補う」という優しさ

「1日分の食物繊維をすべてこの1本で摂る」というのは、はちみつとしての現実的な摂取量ではありません。大切なのは、毎日の食事で足りない「あと少し」を、ストレスなく、美味しく補うこと。その絶妙なバランスを追求したからこそ、からだに負担をかけない、やわらかな新配合へとたどり着きました。

極上の「アカシアはちみつ」ベースで、毎日続けたくなる美味しさ

ベースに使用しているのは、すっきりとした上品な甘みが特長の「天然アカシアはちみつ」。

MYHONEYの基本のはちみつです。ヨーグルトや紅茶、お砂糖代わりの調味料として、どんなお料理にもすっと融け込み、毎日の美味しい「新スッキリ習慣」として飽きずに長く続けていただけます。

毎日のヨーグルトに合わせてとるのもおすすめ

【商品概要】

商品名： からだに優しい毎日のイヌリンはちみつ

発売日： 2026年6月1日（月）

容量・価格：

300g：2,297円（税抜） / 2,480円（税込）

500g：3,408円（税抜） / 3,680円（税込）

取扱店舗： MYHONEY取扱店・公式オンラインショップ

(※本品は特定保健用食品や機能性表示食品ではありません。)

【会社概要】

会社名：株式会社MY HONEY

所在地：<本社>鳥取県倉吉市中江298-22

<表参道本店>東京都渋谷区神宮前4-23-6

<横浜>神奈川県横浜市中区元町3-145

取扱商品：完全無添加の生はちみつ商品・オーガニック商品、生はちみつのヘアケア商品ほか

オフィシャルサイト：https://myhoneyjapan.com