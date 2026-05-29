子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、発達に特性のある子どもたちへスポーツ療育を提供する放課後等デイサービス「LEIF(リーフ)」をはじめとする療育事業全体の全国展開を推進しています。

本年度(2026年4月・5月)は、宮城エリアでの事業譲受によって既存施設を引き継ぎ、新たに運動学習支援の「FLEI(フレイ)」と自立学習支援の「ILFE(イルフェ)」という新ブランドを立ち上げました。

既存サービスの拡大(オーガニック成長)とM&A(インオーガニック成長)のシナジーを最大限に活かし、新たに9事業所を開設して全国計29事業所体制へと成長・拡大を図ることができました。今後はリソースの最大効率化を図り、サービスの多角化に伴う出店地域拡大と、ドミナント戦略による地域密着をさらに強化していく、当社の力強い成長ストーリーについてお知らせいたします。





運動学習支援の「FLEI(フレイ)」

自立学習支援の「ILFE(イルフェ)」





■社会の要請に応え、全国「29事業所」体制へ

当社は両シナジーを活かした戦略により、本年度の4月・5月で新たに9事業所を開設し、全国計29事業所へと事業を拡大いたしました。多様な特性を持つ子どもたちに寄り添う社会インフラの構築を着実に進めてまいります。





全国29事業所





■なぜ取り組むのか：「ココロの体力」を育み、子どもたちの自己肯定感を高める

発達に特性のある子どもたちが、これからの社会でたくましく生きていくためには「自分にもできる」という自己肯定感が不可欠です。しかし、そうした子どもたちが安心して挑戦し、成功体験を積める居場所は社会に不足しています。当社は2019年より、チームスポーツである「サッカー」をメインとした放課後等デイサービス「LEIF」を運営してまいりました。スポーツ特有のトライ＆エラーを通じて協調性ややり抜く力を育む独自の療育は、保護者様からも「失敗しても泣かずに挑戦できるようになった」「家でも自分から挨拶をするようになった」と高い評価をいただいております。





心・体・社会性を育むスポーツ療育





■M&Aによるシナジー：新ブランド「FLEI」「ILFE」の誕生で支援を多角化

さらに今期、宮城エリアでの事業譲受を実行いたしました。これにより私たちは、運動学習支援を行う「FLEI(フレイ)」と、自立学習支援に特化した「ILFE(イルフェ)」の、2つの放課後等デイサービスを新たに展開いたします。従来の「スポーツ」に「学習」の専門的アプローチを掛け合わせることで、一人ひとりの特性に合わせた一気通貫のサポートを実現します。





●【FLEI(フレイ)】：児童発達支援・放課後等デイサービス(運動学習支援)

身体を動かしながら考える経験を積み重ねることで、思考の柔軟性を育み、机上の学習へとスムーズにつなげる支援を行います。他者や社会と健やかにつなげていきます。





●【ILFE(イルフェ)】：放課後等デイサービス(自立学習支援)

社会で生き抜く実践的なスキル(ライフスキル)を習得し、自らの意思で未来を選択する力を養います。深い対話を通じて、自分の「得意」を仕事につなげるための戦略室としての役割を担います。









■スタッフからのメッセージ：見学・体験は随時受付中

私たちの最大の強みは、現場で子どもたちに寄り添うスタッフの情熱です。「子どもたちの小さな『できた！』を一緒に喜び、笑顔を引き出す支援を心がけています」(指導員)。私たちはこれからも、社会とのつながりを大切にし、失敗を恐れず挑戦する子どもたちを全力で応援します。

新たに加わったFLEI・ILFEをはじめ、全国の各事業所では随時、見学・体験を受け付けております。お子さまの特性やご家族のご要望をお伺いし、最適な支援プランをご提案します。成長について、ぜひお気軽にご相談ください。









■見学・体験のお問い合わせ

各事業所の詳細・お申し込みについては、公式ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。担当者より体験日時など詳細のご案内をいたします。





【公式ホームページ】

URL： https://ryouiku.soccer/





【総合お問い合わせ窓口】

TEL：0120-905-810(受付時間：月曜日～金曜日 09:00～18:00)

※土日祝を除く

※自動応答機能で受け付ける場合がございます。





放課後等デイサービス「LEIF(リーフ)」

運動学習支援の「FLEI(フレイ)」

自立学習支援の「ILFE(イルフェ)」





【リーフラス株式会社 会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.)

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー(米国証券コード)： LFS

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

設立 ： 2001年8月28日

資本金 ： 784,666,480円(資本準備金を含む)

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業

アライアンス事業 部活動支援事業

地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』『FLEI』

『ILFE』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/









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