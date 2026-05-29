日本の口臭治療市場は、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2036年までに17億3,080万米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは2026年5月、日本口臭治療市場に関する調査レポートを発表したことを公表した。同レポートのタイトルは「日本口臭治療市場：診断検査別（ハリメーター、ガスクロマトグラフィー、BANAテスト、β-ガラクトシダーゼ活性アッセイ、その他）、治療タイプ別（消毒薬、制酸薬、ラニチジン、シメチジン、その他）、口臭タイプ別（病的口臭、生理的口臭）、エンドユーザー別（病院、在宅ケア、専門センター、その他）、流通チャネル別（病院薬局、オンライン薬局、小売薬局）―市場分析、トレンド、機会および予測（2026～2036年）」であり、日本口臭治療市場の予測評価を提供するものである。同レポートでは、日本口臭治療市場における成長促進要因、市場機会、課題、および脅威を含む主要な市場ダイナミクスについて詳しく分析している。
日本口臭治療市場の概要
日本の口臭治療市場は、口腔疾患、不十分な口腔衛生、口腔乾燥症（ドライマウス）、食生活習慣、および特定の疾患によって引き起こされる口臭を予防、管理、除去するための製品およびサービスに焦点を当てている。市場には、マウスウォッシュ、歯磨き粉、舌クリーナー、ブレスフレッシュナー、プロバイオティクス、ならびに専門的な歯科治療が含まれる。口腔健康に対する意識の高まり、歯科医院への受診件数の増加、そして個人衛生への強い消費者志向が市場成長を後押ししている。また、日本の高齢化の進展も需要拡大の要因となっている。高齢者は口臭に関連する口腔健康上の問題を抱えやすいためである。さらに、技術革新や予防歯科ケアの推進施策も市場拡大を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本口臭治療市場の市場規模は2025年に10億2,550万米ドルであった。さらに、同市場の売上高は2036年末までに17億3,080万米ドルに達すると予測されている。日本口臭治療市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.9%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038490
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350796/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本口臭治療市場の定性的分析によれば、日本口臭治療市場の規模は、口腔衛生に対する意識の高まり、専門的なオーラルケア製品の普及拡大、口腔衛生および身だしなみに対する関心の向上、高齢化の進展、ならびに口腔疾患の有病率の増加を背景として拡大すると予測されている。日本口臭治療市場における主要企業としては、サンスター、ライオン株式会社、ロート製薬株式会社、小林製薬株式会社、アース製薬株式会社などが挙げられる。
目次
● 日本口臭治療市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本口臭治療市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：診断検査別、治療タイプ別、口臭タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本口臭治療市場のセグメンテーション
● 診断検査別
○ ハリメーター
○ ガスクロマトグラフィー
○ BANAテスト
日本口臭治療市場の概要
日本の口臭治療市場は、口腔疾患、不十分な口腔衛生、口腔乾燥症（ドライマウス）、食生活習慣、および特定の疾患によって引き起こされる口臭を予防、管理、除去するための製品およびサービスに焦点を当てている。市場には、マウスウォッシュ、歯磨き粉、舌クリーナー、ブレスフレッシュナー、プロバイオティクス、ならびに専門的な歯科治療が含まれる。口腔健康に対する意識の高まり、歯科医院への受診件数の増加、そして個人衛生への強い消費者志向が市場成長を後押ししている。また、日本の高齢化の進展も需要拡大の要因となっている。高齢者は口臭に関連する口腔健康上の問題を抱えやすいためである。さらに、技術革新や予防歯科ケアの推進施策も市場拡大を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本口臭治療市場の市場規模は2025年に10億2,550万米ドルであった。さらに、同市場の売上高は2036年末までに17億3,080万米ドルに達すると予測されている。日本口臭治療市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.9%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038490
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350796/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本口臭治療市場の定性的分析によれば、日本口臭治療市場の規模は、口腔衛生に対する意識の高まり、専門的なオーラルケア製品の普及拡大、口腔衛生および身だしなみに対する関心の向上、高齢化の進展、ならびに口腔疾患の有病率の増加を背景として拡大すると予測されている。日本口臭治療市場における主要企業としては、サンスター、ライオン株式会社、ロート製薬株式会社、小林製薬株式会社、アース製薬株式会社などが挙げられる。
目次
● 日本口臭治療市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本口臭治療市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：診断検査別、治療タイプ別、口臭タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本口臭治療市場のセグメンテーション
● 診断検査別
○ ハリメーター
○ ガスクロマトグラフィー
○ BANAテスト