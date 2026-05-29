日本の口臭治療市場は、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2036年までに17億3,080万米ドルに達する見込みである。

日本の口臭治療市場は、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2036年までに17億3,080万米ドルに達する見込みである。