5/29-5/31「ALOHA TOKYO 2026」恵比寿ガーデンプレイス限定出店！秘密結社 鷹の爪「吉田くんアロハシャツ」を先行販売！
2026年5月27日
株式会社フルグラフィックファクトリー
キャラクターアパレル・グッズを作る「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、2026年5月29日（金）～31日（日）の期間、恵比寿ガーデンプレイスにて実施いたします。先行販売ではLおよびXLサイズのみのご提供となります。
また、同イベントではオリジナルアロハシャツの展開も予定しております。メインのOEM事業としてオリジナルのアロハ制作の紹介もしております。当日、弊社ブースに営業担当が常駐していますので、気軽にお声がけください。
■ 先行販売概要 ～吉田くんアロハシャツ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage1】
吉田くんの総柄デザインを全面にあしらったアロハシャツ。1枚着るだけでコーディネートが完成する「主役アイテム」として、イベントシーンから普段使いまで幅広く活用できます。なぜか、ちょっと吉田くんになれる可能性があります。
恵比寿ガーデンプレイス 先行販売情報
【開催期間】 2026年5月29日（木）～ 5月31日（土）10:00～20:00
＊雨天決行（荒天の場合、一部中止あり）
【開催場所】 恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区恵比寿4丁目）
ブースNo.77「フルグラフィックファクトリー/C’APPAREL」
https://fullgra.jp/topics/11886/
※販売場所はこちらのURLをご確認ください。
【販売商品】吉田くんアロハシャツ（LおよびXLのみ）
【素 材】 ポリエステル
【予約販売】
詳細：https://takanotsume.capparel.jp/
販売サイト（DLE公式ショップ）：https://www.dle-shop.jp/
商品ラインナップ（夏の三種の神器）※予約のみ
吉田くんアロハシャツ（総柄デザイン・5サイズ展開）
吉田くんビッグトートバッグ（W470×H360×D160mm、ポリエステル製）
吉田くんサンダル（S・M・Lサイズ、PVC／合成樹脂製）
予約期間：～2026年6月2日まで
お届け予定：2026年7月初旬
■ 自社オリジナルアロハシャツの展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage2】
C'APPARELが独自に企画・製作した自社オリジナルアロハシャツも、同イベント期間中に販売いたします。キャラクターコンテンツをベースとした遊び心あふれるデザインで、夏のファッションをさらに楽しくする新作アイテムです。
■アロハといえばフルグラフィックファクトリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage3】
フルグラフィックファクトリーでは、企業・団体・クリエイターを対象にオリジナルアロハシャツの制作受注を受け付けています。自社キャラクターやブランドロゴ、オリジナルイラストなどを使用したフルグラフィック仕様のアロハシャツを、少ロットから対応可能です。
制作の特徴
・フルグラフィック印刷対応（総柄デザインも対応可）
・小ロットからの制作受付
・キャラクター・ブランド・オリジナルデザイン対応
・企業ノベルティ・イベントグッズ・チームウェアなどに最適
商品詳細ページ
https://fullgra.jp/item/shirt/8135/
■ブランドについて
「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、キャラクターコンテンツを日常に取り入れることをテーマとしたアパレル・グッズを作るブランドです。『好きな作品を、日常の中で自然に楽しむ』ことをコンセプトに、ファッション性と実用性を両立した商品開発を行っています。
株式会社フルグラフィックファクトリー
キャラクターアパレル・グッズを作る「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、2026年5月29日（金）～31日（日）の期間、恵比寿ガーデンプレイスにて実施いたします。先行販売ではLおよびXLサイズのみのご提供となります。
また、同イベントではオリジナルアロハシャツの展開も予定しております。メインのOEM事業としてオリジナルのアロハ制作の紹介もしております。当日、弊社ブースに営業担当が常駐していますので、気軽にお声がけください。
■ 先行販売概要 ～吉田くんアロハシャツ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage1】
吉田くんの総柄デザインを全面にあしらったアロハシャツ。1枚着るだけでコーディネートが完成する「主役アイテム」として、イベントシーンから普段使いまで幅広く活用できます。なぜか、ちょっと吉田くんになれる可能性があります。
恵比寿ガーデンプレイス 先行販売情報
【開催期間】 2026年5月29日（木）～ 5月31日（土）10:00～20:00
＊雨天決行（荒天の場合、一部中止あり）
【開催場所】 恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区恵比寿4丁目）
ブースNo.77「フルグラフィックファクトリー/C’APPAREL」
https://fullgra.jp/topics/11886/
※販売場所はこちらのURLをご確認ください。
【販売商品】吉田くんアロハシャツ（LおよびXLのみ）
【素 材】 ポリエステル
【予約販売】
詳細：https://takanotsume.capparel.jp/
販売サイト（DLE公式ショップ）：https://www.dle-shop.jp/
商品ラインナップ（夏の三種の神器）※予約のみ
吉田くんアロハシャツ（総柄デザイン・5サイズ展開）
吉田くんビッグトートバッグ（W470×H360×D160mm、ポリエステル製）
吉田くんサンダル（S・M・Lサイズ、PVC／合成樹脂製）
予約期間：～2026年6月2日まで
お届け予定：2026年7月初旬
■ 自社オリジナルアロハシャツの展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage2】
C'APPARELが独自に企画・製作した自社オリジナルアロハシャツも、同イベント期間中に販売いたします。キャラクターコンテンツをベースとした遊び心あふれるデザインで、夏のファッションをさらに楽しくする新作アイテムです。
■アロハといえばフルグラフィックファクトリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350474/images/bodyimage3】
フルグラフィックファクトリーでは、企業・団体・クリエイターを対象にオリジナルアロハシャツの制作受注を受け付けています。自社キャラクターやブランドロゴ、オリジナルイラストなどを使用したフルグラフィック仕様のアロハシャツを、少ロットから対応可能です。
制作の特徴
・フルグラフィック印刷対応（総柄デザインも対応可）
・小ロットからの制作受付
・キャラクター・ブランド・オリジナルデザイン対応
・企業ノベルティ・イベントグッズ・チームウェアなどに最適
商品詳細ページ
https://fullgra.jp/item/shirt/8135/
■ブランドについて
「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、キャラクターコンテンツを日常に取り入れることをテーマとしたアパレル・グッズを作るブランドです。『好きな作品を、日常の中で自然に楽しむ』ことをコンセプトに、ファッション性と実用性を両立した商品開発を行っています。