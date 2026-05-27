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【瀋陽（中国）2026年5月26日新華社＝共同通信JBN】第1回全国100+ University Student Local Tour (Shenyang) & 2026 "PhDs in Shenyang"イベントの開会式が5月21日、瀋陽のGlobal Industrial Internet Conference Centerで行われました。

開会式では、主催者が新たな求人情報を発表し、博士課程の代表者から意見を聞き、2026年Liaoning Academic Exchange Program for Overseas Scholarsを開始しました。同イベントと並行して、"Talent in Shenyang" Doctoral Innovation and Entrepreneurship Forumも開催されました。瀋陽の「3+4+3」重要産業クラスター戦略を中心とするこのイベントは、清華大学を含む機関から博士課程の学生や若いイノベーションチームをロードショーに参加するよう招待しました。ベンチャーキャピタル企業、投資・金融機関、スタートアップインキュベーター、大都市圏、地域の科学・技術当局の代表者が、博士号を有する人材、イノベーションプロジェクト、投資機関、インキュベーターに対象を絞ったマッチングを促進するために集まり、質の高いイノベーションプロジェクトが瀋陽に定着し、繁栄することを可能にしました。

3日間にわたるプログラムは、2カ所の都市型体験デスティネーションと併せて、7つの巧みに構成されたルートのツアーを特徴としています。参加者は、瀋陽故宮や張学良故居などのランドマークを訪れ、同市の豊かな歴史的および文化的遺産を体験しました。また、瀋陽のイノベーションエコシステムと産業開発の見通しについて実際に理解するため、東北大学、渾南科学技術都市、Shengu Groupを含む重要機関のツアーも行いました。

「PhDs in Shenyang」イニシアチブは、Talent Work Leadership Group of the CPC Liaoning Provincial Committeeおよび瀋陽市人民政府（Shenyang Municipal People's Government）が共同で設立した主要な人材採用プログラムです。同プログラムは2023年に設立されて以来、中国国内外から1万6000人を超える博士課程修了者を瀋陽や遼寧省の他地域に引き寄せ、その内4000人以上が市内でキャリアを築くことを選択しました。2025年だけで、1600人以上の博士課程修了者が瀋陽で就職もしくは起業しました。教育省の指導により、今年のイベントでは、全国初の「100+ University Student Local Tour」と「PhDs in Shenyang」を同時に進め、人材を集めるために独自の地元ブランドと全国的な人材採用プラットフォームをシームレスに融合します。同プログラムでは、特化型採用フェア、海外の学者交流、イノベーションプロジェクト・ロードショー、産業研究ツアー、都市型体験など、幅広いアクティビティーを提供しています。さらに、博士課程のポジションのみから、修士課程修了者や学士課程卒業者に及ぶまで機会を拡大しました。PhD修了者向けの 7356件を含む計1万6000件の質の高い求人がありました。求人全体の53.2％を法人が占め、前年比16.7％増となりました。新興業界の求人が多数あり、1万1000人以上が応募しました。

ソース：Organizing Committee of the 2026 "PhDs in Shenyang" Event