日本クラフトビール市場見通し 2034 | 11.62%のCAGRで249億米ドルの成長を牽引
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日本クラフトビール市場レポート 2026-2034
日本のクラフトビール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本のクラフトビール市場：製品タイプ別、年齢層別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 ― 2026年～2034年」と題した包括的な市場情報レポートを発表しました。
この報告書によると、日本のクラフトビール市場規模は2025年に90億米ドルに達し、2034年には249億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）11.62%で拡大すると見込まれている。
日本のクラフトビール市場は、重要な転換期を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは、大量生産品とは一線を画す、プレミアムで職人技が光る、風味豊かなビールに対する消費者の関心が持続的に高まっていること。もう一つは、日本全国に広がるクラフトビール醸造所、ビールフェスティバル、そして専門的な飲食店などのネットワークが、生産規模と消費者との直接的な交流の場を提供していることである。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な文化的、商業的変革を遂げつつあります。少数の大手全国規模のビール会社が支配する状況から、活気に満ちた分散型の独立系クラフトビール生産者のエコシステムへと移行しつつあります。各生産者は、地元産の原材料、革新的な醸造技術、ライフスタイルを重視したブランドアイデンティティを活用し、急速に拡大する品質重視の消費者層を獲得しようとしています。
調達・投資評価のためのビジネスサンプルレポートをご請求ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-craft-beer-market/requestsample
主要な市場推進要因
高級ビールおよびクラフトビールに対する消費者の需要の高まり
日本におけるクラフトビールの需要は、飲酒嗜好の明確かつ急速な変化によって牽引されている。特に都市部の若年層を中心に、日本の消費者の間で、一般的なマスマーケット向けビールから離れ、独特の風味、高い品質、そしてブランドに込められたストーリーを持つ製品へと嗜好が移りつつある。ペールエール、インディアペールエール、スタウト、ポーターなど、多様なビールスタイルを探求したいという個々の欲求は、クラフトビール醸造所の市場規模を拡大し、アルコール飲料業界全体の高級化を促進している。こうした消費者の嗜好の変化は、日本のビール市場を再構築する最も重要な商業トレンドの一つと言えるだろう。
クラフトビール関連イベント、フェスティバル、醸造所文化の拡大
日本全国でクラフトビール関連のイベントやフェスティバルが急増していることで、独立系ブルワリーはブランド認知度を高め、消費者と直接交流し、新たな顧客層への試飲機会を創出するための強力な商業プラットフォームを構築している。これらのイベントは、需要を集中させる触媒として機能し、小規模なクラフトビールメーカーにとってブランド構築の期間を短縮する。フェスティバルに加え、クラフトビール専門のバー、タップルーム、専門店の拡大により、これまでクラフトビールへのアクセスが限られていた都市部や地方市場にもクラフトビール製品が普及し、この分野の商業基盤がさらに強化されている。
日本クラフトビール市場レポート 2026-2034
日本のクラフトビール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本のクラフトビール市場：製品タイプ別、年齢層別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 ― 2026年～2034年」と題した包括的な市場情報レポートを発表しました。
この報告書によると、日本のクラフトビール市場規模は2025年に90億米ドルに達し、2034年には249億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）11.62%で拡大すると見込まれている。
日本のクラフトビール市場は、重要な転換期を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは、大量生産品とは一線を画す、プレミアムで職人技が光る、風味豊かなビールに対する消費者の関心が持続的に高まっていること。もう一つは、日本全国に広がるクラフトビール醸造所、ビールフェスティバル、そして専門的な飲食店などのネットワークが、生産規模と消費者との直接的な交流の場を提供していることである。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な文化的、商業的変革を遂げつつあります。少数の大手全国規模のビール会社が支配する状況から、活気に満ちた分散型の独立系クラフトビール生産者のエコシステムへと移行しつつあります。各生産者は、地元産の原材料、革新的な醸造技術、ライフスタイルを重視したブランドアイデンティティを活用し、急速に拡大する品質重視の消費者層を獲得しようとしています。
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主要な市場推進要因
高級ビールおよびクラフトビールに対する消費者の需要の高まり
日本におけるクラフトビールの需要は、飲酒嗜好の明確かつ急速な変化によって牽引されている。特に都市部の若年層を中心に、日本の消費者の間で、一般的なマスマーケット向けビールから離れ、独特の風味、高い品質、そしてブランドに込められたストーリーを持つ製品へと嗜好が移りつつある。ペールエール、インディアペールエール、スタウト、ポーターなど、多様なビールスタイルを探求したいという個々の欲求は、クラフトビール醸造所の市場規模を拡大し、アルコール飲料業界全体の高級化を促進している。こうした消費者の嗜好の変化は、日本のビール市場を再構築する最も重要な商業トレンドの一つと言えるだろう。
クラフトビール関連イベント、フェスティバル、醸造所文化の拡大
日本全国でクラフトビール関連のイベントやフェスティバルが急増していることで、独立系ブルワリーはブランド認知度を高め、消費者と直接交流し、新たな顧客層への試飲機会を創出するための強力な商業プラットフォームを構築している。これらのイベントは、需要を集中させる触媒として機能し、小規模なクラフトビールメーカーにとってブランド構築の期間を短縮する。フェスティバルに加え、クラフトビール専門のバー、タップルーム、専門店の拡大により、これまでクラフトビールへのアクセスが限られていた都市部や地方市場にもクラフトビール製品が普及し、この分野の商業基盤がさらに強化されている。