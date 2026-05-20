「健康スポーツ授業～ダンス～」を6/6に開催します

公立大学法人島根県立大学

島根県立大学人間文化学部、短期大学部では、4学科の1年生約180名が履修する「健康スポーツ」において、松江市フォークダンス連盟指導者会と連携したダンス授業を行います。

過去の様子

当日は、松江市フォークダンス連盟指導者会が講師担当となり、フォークダンスについての紹介や実技指導を学生に行います。学生は昔懐かしいフォークダンスを踊ることでリズム感や表現力などを身につけることはもちろんですが、「石見銀山捲上げ節」といった日本民踊を取り入れることで地域の風土や風習、歴史などを学ぶことも一つの目的としています。また、本学ダンスサークルSKDMの17名の学生がダンスを披露いたします。報道関係の皆様におかれましては、本授業にご注目いただき、取材・ご紹介を賜れますと幸いです。

【概要】

日 時 ：令和8年6月6日(土)13:10～16:20

場 所 ：島根県立大学松江キャンパス体育館アリーナ

指導担当：松江市フォークダンス連盟指導者

対象学生：健康スポーツを履修する1年生約180名

【問い合わせ先】

島根県立大学短期大学部保育学科 中谷

TEL:0852-26-5525

FAX:0852-21-8150

メール:ak-nakatani〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp ※ｱｯﾄは@に変更し、送信ください。