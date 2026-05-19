東出昌大、YouTube休止の真相を告白「生きてる実感を失うから…」　瀬戸大也、栄光からの転落「どうにでもなれって…」五輪延期とスキャンダルの裏側を吐露

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月18日（月）深夜0時30分より『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）の#3を配信いたしました。

『東出昌大の野営デトックス』は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組です。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」としてお届けします。

ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回の配信でお届けする本番組の#3ゲストには、競泳選手の瀬戸大也と、プロボクサーの那須川天心が登場しました。

■東出昌大、YouTube休止の真相を告白「生きてる実感を失うから…」

激しい雨が降る中、山歩きへ向けておにぎりを握りながら準備を進める3人。那須川から「東出さん、YouTube辞めたんですか？」と問われた東出は、「いま休止って言っているけど、再開の目処は特にない」と答えます。続けて「普通に生活（の動画）だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。でも生活って普通にラーメン食いに行く日もあれば回転寿司の日もあったのに、『飯（動画用）作んないと』みたいなのが、生活じゃねえなと思って休みました」と、休止の真相を明かしました。

さらに、「たぶん生活って暇つぶし」「お金があったらそのお金を使って暇をつぶすわけで。でも暇をつぶせないくらい忙しくなっちゃうと意味ないから。生きている実感を失うから…」と語り、自身が大切にしている“生活”のあり方についての価値観を告白しました。

【動画】ゲスト2人の意外な関係性とは？(https://x.com/i/web/status/2056633475823005910)

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■東出昌大「食べることは殺すこと」独自の死生観を語る 那須川天心も釣りで「命」の重みを実感

雨の山道を歩き進め、渓流釣りのポイントへ到着した一行。東出は「食べることは殺すことなので。それをセットでやった方が、多分食べ物は美味しい」「それって本当は当たり前なんですけどね。いま当たり前があまりにもないから…」と、日々の狩猟や自然との共生を通じて培った独自の死生観を語ります。

東出からイワナ釣りのレクチャーを受け、釣り針にミミズを付ける那須川も「なんか無下にできないっすよね。こうやってミミズをやるのも同じ命じゃないですか。いろいろ考えさせられます」と真剣な眼差しに。その後、見事イワナを釣り上げた那須川は「本当に自然に生きている魚を自分の手で…」「（山では）食べるものもないじゃないですか。だからそういう有難みを、当たり前じゃないんだなってところを余計に感じられますよね」と、“命”の重みと食への感謝を深く実感していました。

【動画】ゲスト2人の釣果は？(https://x.com/i/web/status/2056633883899163061)

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■那須川天心「地位とかいらない。人生は実験」トップアスリートが抱く独自の哲学

夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていきます。東出からの「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど…、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」という、キックボクシングからの転向についての問いに対し、那須川は「あったんですけど…。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を披露。「ベルトを持っているから強い、みたいに思われるのが嫌。自分がどこまでできるのかっていうのを、ずっと求めているのかもしれない」と、飽くなき探求心を語る那須川の言葉に、瀬戸も驚きの表情を見せました。

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■瀬戸大也、栄光からの転落「どうにでもなれって…」五輪延期とスキャンダルの裏側を吐露

続いて瀬戸も、自身の栄光と挫折について口を開きます。「2020年に金メダルを1個でも絶対獲るっていう勢いでやっていて、すごく調子がよかった。でもそこで、東京オリンピックが延期になって…」と当時の絶頂期から一転した状況を回顧。「自分の気持ちがついていかなくて。また1年間このコンディションをキープしとくキツさとかも（あった）。あそこが一番自分のピークだと思っていたので、自分の中で受け入れられなくて。結構『どうにでもなれ』みたいな感じになってしまって…」と、当時の壮絶な葛藤を赤裸々に吐露しました。

さらに、過去の騒動に関する東出からの問いかけに対し「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と語り、競技への影響についても「露骨に出ますね。結構お酒に逃げたりとかっていうのはすごく多かったです。もう誰とも会いたくない」と、当時の苦悩を打ち明けました。

【動画】瀬戸大也が現役を続ける理由は？(https://x.com/i/web/status/2056590379525538263)

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トップアスリートの二人が抱える知られざる苦悩や哲学、そして大自然の中で語られる深い死生観。心震える対話が繰り広げられた『東出昌大の野営デトックス』#3は、「ABEMA」で無料配信中です。ぜひご覧ください。

■『東出昌大の野営デトックス』 番組概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/534-20

#3配信日時：2026年5月18日（月）深夜0時30分～ ※毎週月曜深夜0時30分配信、全6回

#3配信URL：https://abema.tv/video/episode/534-20_s1_p3

出演：東出昌大

#3-4ゲスト：瀬戸大也、那須川天心

※画像をご使用の際には【(C)朝日放送テレビ】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/