首脳会談で合意した「建設的戦略安定関係」で優位に立つのはアメリカか、中国か。新時代の米中関係を読み解く『米中の興亡』ニューズウィーク日本版5/26号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2026/5/26号（5/19発売）
【編集長から】
全世界が注目した米中首脳会談でしたが、今回の「サミット」は実に微妙な感じで終わりました。双方が合意に達した事項を発表するコミュニケはなし。米中両国が自らが好ましいと思う内容を、それぞれ好きなようにメディアに発表するという、ある意味これ以上ないほど現状の関係を反映した結果でした。ただ、今後の展開を読み解く鍵がなかったわけではありません。その鍵とは、中国側が双方が合意したとして公表した「建設的な戦略的安定関係」という言葉です。両国関係のあるべき姿を示すこの新定義は、米中関係の現状と今後に起きうる事態を強く示唆しています。5月19日発売号の特集「米中の興亡」で、その読み解き方を詳しく解説しました。（長岡）
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【Special Report】 米中の興亡
首脳会談で合意した「建設的戦略安定関係」で
優位に立つのはアメリカか、中国か
米中会談｜習近平が試みる米中関係の新定義
分析｜衰退する国の残念な覇権争い
地経学｜貿易戦争の勝者は中国にあらず
ニューズウィーク日本版 2026/5/26号 特集
ハンタウイルスを正しく恐れる
感染症｜正しいリスクと予防法を世界的感染症医に聞く
高市「中傷動画」の真犯人は？
日本｜対立候補を中傷・揶揄するSNS動画問題が噴出したが
【Periscope】
CHINA｜中国メディアがトランプ訪中を「軽視」した訳
HUNGARY｜ユーロ導入はハンガリー経済を救うか
UNITED STATES｜原油高騰で米LCCが突然の経営破綻
GO FIGURE｜ルビオかバンスか、トランプの後継者は？
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ロシア｜国民にバレた「プーチンは裸の王様」──河東哲夫
日本｜2026年のあるべき皇位継承とは──グレン・カール
中東｜イラン戦争が生む不信の新秩序──シュロモ・ベンアミ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
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ビジネスパーソンよ、自然を抱け
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英国｜地滑り的勝利から2年 、スターマーは崖っぷち
米外交｜イラン戦争でインドを失うな
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カトリック｜米政治を揺るがすレオ14世vsトランプ
警察｜インターポールを悪用する国
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Television｜金持ちを笑い飛ばすならリアリティー番組
Dating｜「デート不況」の時代が来た
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Environment｜ビーガンレザーは環境に優しいのか
Sports｜完璧な芝生を目指すW杯の闘い
Music｜ジャスティン・ビーバーがコーチェラで完全復活
Drama｜「男らしさ」の全てを掘り下げたい
ほか
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2026/5/26号『米中の興亡』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
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