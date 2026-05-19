首脳会談で合意した「建設的戦略安定関係」で優位に立つのはアメリカか、中国か。新時代の米中関係を読み解く『米中の興亡』ニューズウィーク日本版5/26号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/5/26号（5/19発売）

【編集長から】

全世界が注目した米中首脳会談でしたが、今回の「サミット」は実に微妙な感じで終わりました。双方が合意に達した事項を発表するコミュニケはなし。米中両国が自らが好ましいと思う内容を、それぞれ好きなようにメディアに発表するという、ある意味これ以上ないほど現状の関係を反映した結果でした。ただ、今後の展開を読み解く鍵がなかったわけではありません。その鍵とは、中国側が双方が合意したとして公表した「建設的な戦略的安定関係」という言葉です。両国関係のあるべき姿を示すこの新定義は、米中関係の現状と今後に起きうる事態を強く示唆しています。5月19日発売号の特集「米中の興亡」で、その読み解き方を詳しく解説しました。（長岡）

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【Special Report】 米中の興亡

首脳会談で合意した「建設的戦略安定関係」で

優位に立つのはアメリカか、中国か

米中会談｜習近平が試みる米中関係の新定義

分析｜衰退する国の残念な覇権争い

地経学｜貿易戦争の勝者は中国にあらず

ニューズウィーク日本版 2026/5/26号 特集

ハンタウイルスを正しく恐れる

感染症｜正しいリスクと予防法を世界的感染症医に聞く

高市「中傷動画」の真犯人は？

日本｜対立候補を中傷・揶揄するSNS動画問題が噴出したが

【Periscope】

CHINA｜中国メディアがトランプ訪中を「軽視」した訳

HUNGARY｜ユーロ導入はハンガリー経済を救うか

UNITED STATES｜原油高騰で米LCCが突然の経営破綻

GO FIGURE｜ルビオかバンスか、トランプの後継者は？

【Commentary】

ロシア｜国民にバレた「プーチンは裸の王様」──河東哲夫

日本｜2026年のあるべき皇位継承とは──グレン・カール

中東｜イラン戦争が生む不信の新秩序──シュロモ・ベンアミ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

法も真実も「86」す る 大 統 領──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

流出ドバイマネーの行き先は──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

うちのいい子でも犬は立ち入り禁止？

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

ビジネスパーソンよ、自然を抱け

【World Affairs】

英国｜地滑り的勝利から2年 、スターマーは崖っぷち

米外交｜イラン戦争でインドを失うな

【Features】

カトリック｜米政治を揺るがすレオ14世vsトランプ

警察｜インターポールを悪用する国

【Life/Style】

Television｜金持ちを笑い飛ばすならリアリティー番組

Dating｜「デート不況」の時代が来た

Science｜体外で精子を作れたら？

Environment｜ビーガンレザーは環境に優しいのか

Sports｜完璧な芝生を目指すW杯の闘い

Music｜ジャスティン・ビーバーがコーチェラで完全復活

Drama｜「男らしさ」の全てを掘り下げたい

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/5/26号『米中の興亡』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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