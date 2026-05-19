最新の電動モビリティから憧れのスーパーカーまで、国内外自動車メーカーの最新モデルたちが、5月30日（土）、31日（日）、横浜赤レンガ倉庫に集結！

株式会社芸文社

今年で16回目を迎える自動車メディア「ル・ボラン」のオープンイベント「LE VOLANT CARS MEET 2026 YOKOHAMA（ル・ボラン カーズミート2026横浜）」を、来る5月30日（土）、31日（日）の週末2日間、横浜みなとみらい地区にある横浜赤レンガ倉庫イベント広場とその周辺エリアで開催します。

当日は、国内正式発表直前の新型日産エルグランドやBYD RACCO、発表間もないホンダSuper-ONEや新型マツダCX-5をはじめとする、国内外自動車メーカーの最新モデルたちが会場に多数集結。メイン会場となるイベント広場において間近に見て、触れることができるほか、毎回大人気の体験試乗コーナーも用意。気になる最新モデルのドライブフィールを、インストラクターが同乗のもと、参加者自らがステアリングを握って体感することができます。会場内でも“ぶつからないクルマ！”でお馴染みのスバル「アイサイト」体験や、三菱の4WD車で急勾配を駆け上がる登坂体験、BBSのホイール比較試乗など、さまざまな体験型デモンストレーションを実施します。

メインステージでは、ル・ボランで活躍中の清水和夫さん、石井昌道さん、渡辺慎太郎さん、吉田由美さん、竹岡圭さん、藤島知子さんらモータージャーナリストによるトークセッションや、メーカー関係者を招いての新型車徹底解説、本誌でも活躍する郡大二郎カメラマンによるクルマ撮影講座など多彩なプログラムを実施。ミニカーをゲットできるスタンプラリーなどキッズプログラムも充実しているので、ご家族みんなで丸一日楽しむことができます。

展示車/試乗車のラインナップをはじめ、イベントプログラムの詳細はウェブサイトの専用ページで順次更新していきますのでご確認ください。

【イベント公式ウェブサイト】

https://levolant.jp/lvcm2026_yokohama/

【イベント名】

「LE VOLANT CARS MEET 2026 YOKOHAMA（ル・ボラン カーズミート2026横浜）」

【開催日時】

2026年5月30日（土）、31日（日） 10:00-17:00

【会場】

横浜赤レンガ倉庫 イベント広場／赤レンガパークほか（神奈川県横浜市新港１丁目１番）

【開催概要】

・国内外自動車メーカーの最新モデル展示

・国内外自動車関連用品展示

・国内外最新モデル体感試乗

・最新技術デモンストレーション

・モータージャーナリストによる展示車解説

・モータージャーナリストおよびパーソナリティによるトークショー

・クルマ関連グッズ販売 ほか

参加モータージャーナリスト（予定）

上段：左から清水和夫さん、石井昌道さん、渡辺慎太郎さん

下段：左から吉田由美さん、竹岡 圭さん、藤島知子さん

【主な出展ブランド】

ホンダ、ホンダアクセス、レクサス、マツダ、ミツビシ、ニッサン、スバル、スズキ、トヨタGR、アルファロメオ、アウディ、BMW、BYD、キャデラック、シボレー、シトロエン、ディフェンダー、フィアット、ヒョンデ、ジープ、ランボルギーニ、ロータス、マセラティ、マクラーレン、プジョー、レンジローバー、ルノー、フォルクスワーゲン、ボルボ、ベスパ、シェル、ダンロップ、BBS、ブレンボ、JAF（5月18日現在、ブランド名表記敬称略）

【後援】

横浜市／横浜市観光協会／FMヨコハマ

【主催】

株式会社芸文社

【問い合わせ先】

株式会社芸文社 ル・ボラン編集部 TEL03-5992-2055 (メール)lv@geibunsha.co.jp