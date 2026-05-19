【滋賀県全域で配布決定】若者を最新詐欺や悪徳商法の被害から守る『騙されない為の教科書』をすべての高校で無償配布へ

一般社団法人HASSYADAI social

一般社団法人HASSYADAI social（所在地：東京都港区、共同代表理事：勝山恵一、三浦宗一郎、以下：ハッシャダイソーシャル）は、近年増加する若年層をターゲットにした詐欺や悪徳商法の被害を減らすことを目的に制作した消費者教育教材『騙されない為の教科書』が、滋賀県教育委員会に採択され、滋賀県内の公立・私立高等学校63校・33,664名へ無償配布されることが決定したことをお知らせいたします。

■実施概要

このたび、滋賀県内の公立・私立高等学校63校・33,664名を対象に、ハッシャダイソーシャルが発行する『騙されない為の教科書』を無償配布(※1)することが決定しました。

近年、SNSの普及や社会環境の変化に伴い、若年層が悪質な詐欺に巻き込まれるケースは増加の一途をたどっており、より実践的かつ継続的な教育の必要性が高まっています。

こうした状況を受け、ハッシャダイソーシャルは2025年12月より、最新の詐欺手口の内容を盛り込んだ『騙されない為の教科書』新版の無償配布を開始いたしました。

本教材は、全国の高校、少年院、児童養護施設を中心に展開しており、2026年5月時点で累計配布数は約92万部を突破しています。また、これまでに30以上の学校で同教材を活用した特別授業を実施しており、単なる教材提供にとどまらず、若年層が被害に遭わないための実践的な学びの機会を継続的に提供してきました。

滋賀県においても若年層への詐欺被害防止に向けた消費者教育が進められる中、今回の県内すべての高等学校における教科書配布決定は、教育現場を通じた予防的な取り組みを一層推進するものとなります。

※1 公立・私立ともにPDFによる教科書の無償配布を行い、希望のある学校には冊子を配布しております。

（滋賀県庁での『騙されない為の教科書』贈呈式の様子左から：ハッシャダイソーシャル代表 勝山恵一、滋賀県教育委員会教育長 村井泰彦様）

■滋賀県教育委員会 コメント

本県の高校生のために『騙されない為の教科書』をご寄贈くださいましたご厚意に心から感謝申し上げます。

近年、インターネットやSNSの普及により、子どもたちは日々膨大な情報に触れています。その中には、誤った情報や悪意ある誘導も含まれており、「騙されない力」を身につけることは、これからの時代を生きるうえで不可欠な力となっています。

このたびいただきました教科書は、闇バイトをはじめ、日常に潜む詐欺について、実例を交えてわかりやすく解説されており、「騙されない力」を養うための大きな支えとなるものと受け止めています。

今後は、本教科書を有効に学習教材として活用しながら、生徒一人ひとりが主体的に学び、社会の中で自立して生きていく力を育んでまいります。また、学校現場においても、消費者教育のさらなる充実に努めてまいる所存です。

■ハッシャダイソーシャル 代表 勝山恵一 コメント

このたび滋賀県内すべての高等学校で『騙されない為の教科書』を配布いただけることを、大変うれしく思います。

SNSの興隆やデジタル環境の変化により、若者が詐欺や悪質商法に触れる機会は増える一方で、そのリスクについて学ぶ機会はまだ十分とは言えません。

私たちは、「知らなかった」で被害に遭う若者を少しでも減らすため、実践的な消費者教育の普及に取り組んできました。

今回の滋賀県内すべての高等学校への教科書配布を通じて、より多くの若者が自ら情報を見極め、自身の意思で選択できる力を身につけられるよう、今後も活動を続けてまいります。

■関西地方における『騙されない為の教科書』全府県配布の広がり

関西地方ではすでに、大阪府・三重県・和歌山県の3府県においても、全域の高等学校を対象とした教科書の無償配布を実施してきました。

特に大阪府とは、令和6年2月より、教育庁との間で連携協定を締結し、教材の提供以外にも、高等学校への講演活動やキャリア教育の支援など様々な取り組みを行わせていただいております。(※2)

ハッシャダイソーシャルは今後も、各自治体や教育機関と連携しながら、若年層の消費者リテラシー向上に寄与する取り組みを推進してまいります。

※2 大阪府：大阪府教育委員会と一般社団法人HASSYADAI socialが連携協定を締結しました！（きょういくニュース 第263号 10ページ）https://www.pref.osaka.lg.jp/o180010/kyoikusomu/news/263_10.html

■『騙されない為の教科書』について

新版『騙されない為の教科書』では、「闇バイト」やオンラインゲームをきっかけとした詐欺・悪徳商法、さらにはAIを悪用した「なりすまし詐欺」など、SNSの急速な普及を背景に若者を狙って増加する被害について、実例を交えながら注意点や対処法をわかりやすく解説しています。最新版は2025年12月17日より配布を開始し、2026年5月時点で累計配布数は92万部を突破しました。

ハッシャダイソーシャルは、若者の消費者教育のさらなる強化に向け、本教材を全国約300万人の高校生へ届けることを目指しています。

『騙されない為の教科書』特設ページ：https://social.hassyadai.com/consumer-edu(https://social.hassyadai.com/consumer-edu)

■一般社団法人HASSYADAI socialについて

一般社団法人HASSYADAI socialは、「Choose Your Life!それでもなお、人生は選べる。」をビジョンに掲げ、1人でも多くの若者がどのような環境からでも自分の人生を自分で選択できる社会を目指して活動をしています。全国の高校や少年院、児童養護施設と連携したプログラムを年間100箇所以上で実施する他、トヨタ自動車と共同で実施する高校生年代の若者向けプログラム「project:ZENKAI」や、若年層の詐欺被害を未然に防ぐための「『騙されない為の教科書』プロジェクト」、18歳の節目をお祝いする「CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式」などを行っています。

代表：勝山 恵一・三浦 宗一郎

本社：東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

HP：https://social.hassyadai.com/