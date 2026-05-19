空調・給排水衛生設備工事の菱機工業とバイウィルが環境価値の「創出」と「調達」の両面で連携を開始

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、菱機工業株式会社（本社：石川県金沢市、取締役社長：北川 雅一朗、以下「菱機工業」）と顧客紹介契約を締結し、カーボンクレジットの「創出」および「調達（購入）」に向けた連携を開始しました。

菱機工業の顧客ネットワークと、バイウィルが持つ環境価値創出・販売に関するノウハウを結集させることで、全国各地において空調設備の更新・最適化にともなう環境価値と経済価値の循環を図り、日本のカーボンニュートラル達成に貢献いたします。

【契約締結の背景】

菱機工業は、建築物の省エネ化やZEB化に注力し、空調設備の更新などを通じて顧客のエネルギー最適化に貢献してまいりました。近年、企業における脱炭素経営への要請が一層強まるる中、単なる省エネ提案にとどまらず、より踏み込んだ「環境価値の活用」を含めた支援が求められています。



一方、バイウィルは「環境価値と経済価値の循環」を掲げ、J-クレジットの創出から流通（売買）までを一気通貫で支援する企業として、全国で多数の実績を有しています。



こうした背景のもと、両社の強みを掛け合わせることで、顧客企業の脱炭素化をより実効性高く支援できると考え、本連携に至りました。

【連携内容】

菱機工業は、空気調和・給排水衛生設備の設計・施工を通じて、オフィスの快適性向上や生産現場の環境改善に貢献しています。本連携により、菱機工業は顧客企業の脱炭素ニーズに応じて、以下の2つの側面からバイウィルへの紹介を行います。

■環境価値の「創出」支援

菱機工業は、省エネ性能の高い空調設備への更新を行う法人顧客に対し、バイウィルが運営するJ-クレジット創出プロジェクト（会員組織名『えあラボ』等）を紹介します。

バイウィルが運営するJ-クレジット創出プロジェクト『えあラボ』は、複数の削減・吸収活動をまとめあげる「プログラム型」を採用しており、単独ではクレジット化のハードルが高い中小規模の事業者でも、設備更新によるCO2削減量を「環境価値（J-クレジット）」として創出・収益化することが可能です。

『えあラボ』を通じて創出されたJ-クレジットは、バイウィルが中心となり全国のカーボンクレジット需要家企業に販売します。

■環境価値の「調達」支援

また、菱機工業は脱炭素経営の推進や、カーボンニュートラル実現に向けてカーボンクレジットの購入を必要とする顧客に対しても、バイウィルを紹介します。バイウィルは国内外のクレジット・証書の取り扱いがあり、顧客のニーズに合わせた最適なクレジットの調達・提供が可能です。

本連携により、全国の企業や自治体における空調設備の更新などに伴う「環境価値の創出」を支援し、創出されたクレジットを需要家へと流通させます。これにより、環境価値と経済価値の循環を生み出し、日本のカーボンニュートラル達成への貢献を目指します。

本プロジェクトのスキーム図

【菱機工業 概要】

■社名：菱機工業株式会社

■本社：石川県金沢市御影町10番7号

■公式サイト：https://www.ryokikogyo.co.jp/

■代表者：取締役社長 北川 雅一朗

■事業内容

空気調和設備、給排水衛生設備、防災設備、リニューアル、再生可能エネルギー、電気設備、ZEB、海外事業

【バイウィル 概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社： 東京都中央区銀座七丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル 4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03‐6262-3584（代表）