多くのファンに支持され、2026年5月28日にフィナーレを迎える、『FFBE幻影戦争』。数多くのFFシリーズコラボキャラもグッズ化したメモリアルなオンラインくじとなって登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『FFBE幻影戦争』の豪華賞品が手に入る＜FFBE幻影戦争 グランドフィナーレオンラインくじ＞を、2026年５月26日(火)17時より販売します。

2026年５月28日に惜しまれつつフィナーレを迎える『FFBE幻影戦争』。今回のくじでは、『FFBE幻影戦争』のキャラクターたちはもちろん、コラボで登場した『ファイナルファンタジー』シリーズのキャラクターも含めた豪華なグッズラインナップになっています。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で2名様に「D賞 ミニ色紙全42種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜FFBE幻影戦争 グランドフィナーレオンラインくじ概要＞

販売期間：2026年5月26日(火)17:00～2026年6月30日(火)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/FFBE/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全3種）

A賞：選べる！クリアマルチケース（全42種）

B賞：選べる！VCアクリルスタンド（全21種）

C賞：選べる！A3クリアポスター（全12種）

D賞：選べる！ミニ色紙（全42種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で2名様に「D賞 ミニ色紙全42種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「選べる！マイクロファイバークロス」をもれなく1点プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※好きな絵柄をお選び頂けます。

【対象期間】

■選べる！マイクロファイバークロス「Ver.A」／「Ver.B」

2026年5月26日(火)17:00～6月16日(火)16:59

■選べる！マイクロファイバークロス「Ver.C」／「Ver.D」

2026年6月16日(火)17:00～6月30日(火)16:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/