SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、細胞解離市場に関する調査レポートを発表しました。2025年の市場規模は約4.5億米ドル、2035年には約9.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に約7.5%のCAGRで成長する見通しです。

提出日：2026年05月11日 SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、2026年から2035年の予測期間を対象とした「細胞解離市場」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は以下のサイトで入手できます： https://www.sdki.jp/reports/cell-dissociation-market/109568 調査概要 調査結果発表日：2026年05月11日 調査者：SDKI Analytics 調査範囲：540市場プレーヤーを対象に実施 調査地域：北米（米国、カナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ、アルゼンチン、その他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他）、中東・アフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他） 調査方法：現地調査240件、インターネット調査300件 調査期間：2026年2月～3月 調査内容：本調査は、細胞解離市場の成長要因、課題、機会、最新トレンドを分析。市場の主要プレーヤーの競争分析、市場セグメンテーション、地域別分析（日本およびグローバル）を含みます。

市場概要

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SDKI Analyticsの分析によると、遺伝子治療および細胞治療、再生医療の急速な拡大に伴い、細胞解離市場は大幅な成長を遂げると予測されています。遺伝子治療分野への投資は年平均成長率（CAGR）18.7%で拡大し、2030年までに181億米ドルに達する見込みです。これにより、高性能な酵素系および非酵素系試薬への需要が増加すると期待されます。 一方、技術的な複雑さや標準化の欠如といった課題の深刻化が、予測期間における市場成長の阻害要因となる可能性があります。

最新ニュース

当社の調査によると、細胞解離市場における最近の主な企業動向は以下の通りです： - 2025年10月、c-Lectaが、バイオ医薬品製造および研究開発ワークフロー向けの新規GMP細胞解離酵素「CellTrypase」を発売。 - 2025年10月、Cell Therapies Pty Ltd.がTeijin Limitedと提携し、日本およびアジア太平洋地域での先進的な細胞・遺伝子治療サービスを拡大。

市場セグメンテーション

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本調査では、市場をアプリケーション別に分割し、がん研究、再生医療、医薬品開発、組織工学を分析しています。がん研究分野は、世界的ながん罹患率上昇を背景に、予測期間を通じて市場全体の40%を占める最大シェアを獲得するとみられています。 米国国立がん研究所（NCI）によると、2022年の新規がん症例数は約20百万件に達しており、高度ながん研究手法への需要がより一層高まっています。

地域概要

本分析によると、アジア太平洋地域は予測期間中に9.5%という最も高いCAGRを記録するとみられています。中国、インド、韓国、日本におけるライフサイエンス研究およびインフラ整備への政府投資の拡大、膨大な患者人口、医療支出の増加が要因です。 日本市場は、細胞療法・再生医療への高い注力、強固な基盤を持つ製薬企業の存在、精密医療への重視、高品質で自動化された高付加価値ソリューションへの選好により、2026～2035年間の市場全体で大きなシェアを占めると予測されます。

細胞解離市場の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界の細胞解離市場で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Thermo Fisher Scientific • Merck KGaA (Sigma-Aldrich) • Corning Inc. • STEMCELL Technologies • Worthington Biochemical これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Takara Bio Inc. • Fujifilm Wako Pure Chemical • Cosmo Bio Co., Ltd. • Kyowa Hakko Bio • Nacalai Tesque

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