ゲーム周辺機器メーカーの株式会社アローン(本社：埼玉県川越市下小坂、代表取締役：近藤 嘉則、以下 アローン)は、『ARMCOVER AIM+ CREST GAMING 』を5月20日に新発売いたします。 マウス操作時の摩擦を軽減し、安定したエイムをサポートする機能性と、CREST GAMINGのチームデザインを取り入れたファンアイテムとしての魅力を兼ね備えたコラボレーションアームカバーです。

「ARMCOVER AIM+ CREST GAMING」の特徴

【CREST GAMINGコラボのアームカバー】 プロゲーミングチーム「CREST GAMING」監修！ 実際にプロ選手が大会で使用できるよう、素材選びや使いやすさにこだわっています。 サラサラとした付け心地で長時間使用でも快適に、ほどよいフィット感でゲームへの集中力を高めます。

【マウスの操作性アップ】 本製品を装着することで、繊細な操作が求められるPCゲーム（FPSゲーム）などで操作性が向上。 汗や湿気の影響を受けることなくスムーズなプレイが可能になります。

【グリップ付きでがっちりホールド】 マウスを握る手のひら側に滑り止め用のグリップが付いているため、しっかりマウスを掴めます。 素早い動きも安心！

【イベント会場でも活躍】 オフライン大会やパブリックビューイングなどのイベントシーンでも活躍。 チームカラーや応援アイテムとして一体感を演出でき、観戦をより盛り上げます。

【製品仕様】 素材 : ビスコースレーヨン 内容物：左腕用1枚・右腕用1枚入り パッケージは保管用ポーチとして使用可能。

商品概要

名称 ARMCOVER AIM+ CREST GAMING 販売状況：5月20日発売 価格(税込)：2200円 販売店：オフィシャルショップ

CREST GAMINGについて

https://www.f-allone.com/

CREST GAMINGは、「CREST＝極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し、 あらゆるゲームにおいて世界で戦える、個性豊かなプレイヤーが揃ったプロeスポーツチームです。 運営するのは、教育事業を展開するヒューマンアカデミー。年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく 個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、 eスポーツを知らない人たちにもその魅力を知ってもらえるよう、業界全体を盛り上げ、邁進し続けます。

XやInstagramでは最新の商品情報を発信しております。

アローンではXやInstagramにて最新の商品情報やイベント情報などを発信しております。 商品やクーポンが無料でもらえるキャンペーンや、イベントの情報をゲットできるので、見逃さないよう是非この機会にフォローをお願いいたします。

「ALLONE」アプリでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせ可能

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アローンでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせいただける環境が整っており、お客様により安心してアローンの製品を使用していただける環境作りのお手伝いが可能になりました。チャットのみで解決しない場合は、サポートセンターへ直接問い合わせすることもできます。 アプリ内では安心のサポートサービスのほか、新商品情報・商品カタログの閲覧もでき、オフィシャルショップで使えるクーポンなど様々な情報を発信いたします。下記リンクより、アプリのダウンロードしてみてください。

ALLONE(アローン)について

http://uplink-app-v3.com/app/download/sid/13895

商品を通してアローンが提供していくこと

株式会社アローンは、2014年9月に設立して以来約800種類以上のゲーム周辺機器を作り続けてきました。2021年9月より「ALG」というゲーミングブランドを立ち上げ、2022年1月プロゲーミングチーム・クレストゲーミングの公式スポンサーに就任。来る2023年の9月、10周年目を迎えます。 新型コロナウイルスの感染拡大により人々の交流は著しく減ったように思います。ここ数年の子供達は沢山寂しい思いをしてきました。 卒業式や入学式がオンラインになり、昼食の時間は口を聞けない。楽しみにしていた修学旅行も、全てを捧げた全国大会も中止に。 しかし、こんな窮屈な世界でも子供達は人間関係を構築する術を持っています。彼らは今、ゲームを通じてコミュニティを広げています。オンラインゲームの世界でリアルタイムに遊ぶことができるのです。誰に教わるでもなくゲームの中で待ち合わせができるようになってしまう。子供達の成長は、青春はゲームの中にも詰まっています。この柔軟なコミュニティの形こそが、子供達の光明を見出す力そのものだと考えます。 だから私たちは「ゲームなんて」そんなお母さんやお父さんの言葉と和解したいのです。 ゲームを通して未来を見る彼らを私たちは支えたいのです。

ALGについて

今、ゲームでご飯を食べていくという夢を本気で追う若者が沢山います。 "eスポーツ"を知っていますか。 eスポーツとはビデオゲーム、コンピューターゲームを用いた競技のことです。 日本では2007年に日本eスポーツ協会設立準備委員会が発足し2010年にプロゲーマーが誕生した、まだまだ新しい業界です。日本でも10代の若者が世界で活躍しています。新しいものに吹く追い風やゲームに対する後ろ向きなイメージ、メジャーになるにはまだまだ時間がかかるかもしれません。 だからこそ私たちはこの場所で挑戦をすることにしました。 彼らが繋ぐ時代を見たいから。 ゲームの面白さを1人でも多く届けたいから。 いつかゲームから遠ざかった大人達に帰ってきてほしいから。 ALGは人と娯楽が紡ぐ新たな場所を実現します。 挑戦を続けるあなたの為に、私たちも挑戦を続けます。 すべてがひとつになる 「ALL make ONE」 URL ： http://140-041.co.jp/

本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

https://140-041.co.jp/

株式会社アローン Tel：049-298-8273