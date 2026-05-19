【キャンピングカー比較ナビ×JAPAN C.R.C.】4月人気ランキングとGW利用実績を同時発表！人気車の期間限定キャンペーンもスタート

キャンピングカー株式会社

日本最大級のキャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」および国内最大級のキャンピングカーレンタル事業「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター(JAPAN C.R.C.)」を運営するキャンピングカー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:頼定 誠)は、2026年4月度の人気車種ランキング(WEB閲覧数ベース)および、ゴールデンウィーク(GW)期間中の実際のレンタル利用実績をまとめました。

本調査により、WEB上で検索される「いつかは所有したい趣味の車」と、大型連休に「実際にレンタルして旅に出る実用的な車」との間にあるユーザー心理の相違、そして「試乗目的のレンタル」という新しい消費者行動のトレンドが浮き彫りになりました。また、GWの利用実績トップ3を記念し、対象車両が大変お得に利用できる期間限定の「アンコール利用キャンペーン」の実施を決定いたしました。

■□2026年4月キャンピングカー比較ナビ閲覧総合ランキング（MVC） □■

「キャンピングカー比較ナビ」における4月度の車種別ページ閲覧数の集計結果です。購入や将来的な所有を検討しているユーザーの関心が色濃く反映されています。

【ランキング一覧】

［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/

［2位］DISCOVERY 1(ディスカバリーワン) キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/

［3位］narrow銀河(ナローギンガ) バンコン

https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/

［4位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス(パピィフルハウス) キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/

［5位］Happy 1 premium(ハッピーワンプレミアム) 軽キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/

［6位］CORO(コロ ) キャンピングトレーラー

https://cchikaku.com/cardata/s/coro/

［7位］HAPPY 1 Turbo(ハッピーワンターボ) 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-turbo/

［8位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO(エヌバン コンポ) 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/

［9位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】(プリウスリラックスキャビン)

https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/

［10位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/

最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/

※常に順位が変動いたします

■キャンピングカー比較ナビ

https://cchikaku.com/

■ 【検索トレンド総括】:際立つ「軽キャンパー」人気の高さと「ロマン」の追求

検索上位10車種のうち、実になんと5車種が「軽自動車ベース(軽キャンパー)」という結果になりました。1位の『バグトラック パネルバン』に代表されるように、維持費の安さや街乗りのしやすさだけでなく、「自分だけの秘密基地」のような趣味性の高いデザインがガッチリとユーザーの心を掴んでいます。また、2位の『DISCOVERY1』のような「いつかは所有したい憧れの最高峰モデル」へのアクセスも多く、ロマンやライフスタイルへの強いこだわりが検索行動に反映されています。

■□GWに本当に選ばれたリアルな人気車種トップ3 □■

「JAPAN C.R.C.」でGWの予約が殺到し、実際に日本全国へ旅立った実稼働ベースのトップ3です。同社オリジナル車両であるロビンソンシリーズが上位を独占しました。

1位:ロビンソンAI(Robinson AI) 【本格派キャブコン】

今回のGWで最も多くのファミリー、グループに選ばれたのがJAPAN C.R.C.の最高峰オリジナル車両『ロビンソンAI』でした。トヨタ・ハイエースをベースにした圧倒的な居住空間と抜群の走行安定性を誇り、長距離移動でも疲れない「移動するホテル」として完璧な快適性が最優先されました。

2位:ロビンソン771(Robinson 771) 【大型キャブコン】

2位にも同じくオリジナル車両の『ロビンソン771』がランクイン。ハイエースをベースにしたスタイリッシュな外観ながら、最大7名就寝(大人5名、子供2名)という抜群の収容力を誇ります。ホテル代の高騰が叫ばれた今年のGWにおいて、3世代旅行や複数の友人グループが「宿泊費を完璧に抑えつつ最高の思い出を作るインフラ」として機能しました。

3位:Happy 1 premium(ハッピーワン プレミアム) 【軽キャブコン】

3位に食い込んだのが、比較ナビのWEB検索でも5位にランクインしていた『Happy 1 premium』です。軽自動車ベースでありながらシェル(居住空間)を架装したキャブコンタイプで、「運転のしやすさ」と「大人がゆったり寝られる居住性」を奇跡的なバランスで両立。ソロ・デュオ層や、ペット連れの少人数旅行において、圧倒的な実稼働を見せました。

■□徹底比較分析:データから見えた3つの最新消費者トレンド□■

1 「サイズと駐車事情の制約」が180度逆転する心理

所有検討では街乗りのしやすさを考えて軽キャンパー(10台中5台)が選ばれるのに対し、レンタルではその制約がないため、旅先での居住性を最大化できる本格大型キャブコン(ロビンソンシリーズ)に需要が180度シフトします。

2 コスト高をチャンスに変える「タイパ・コスパ」への割り切り

物価高の中で、家族全員の宿泊手段兼移動手段としてきわめて合理的にレンタルが活用されています。

3 「WEB検索5位」×「レンタル3位」:『Happy 1 premium』が証明する「購入前の試乗レンタル」需要

『Happy 1 premium』のように「いつかは所有したい」と考えるユーザーが、レンタルを利用して購入前に実際のサイズ感や走行性能を確かめる『お試し体験』として活用するスマートな消費者行動が顕著に現れています。

■□【期間限定】GW大活躍車種をもう一度「アンコール利用キャンペーン」概要□■

今年のGWを盛り上げ、圧倒的な稼働率を記録したトップ3車両(ロビンソンAI、ロビンソン771、Happy 1premium)を、より多くの方に体験していただくため、JAPAN C.R.C.にて期間限定のお得な特別キャンペーンを開催いたします。GWに予約が取れなかった方や、初夏のアウトドアをお得に楽しみたい方に最適なプランです。

■ 「アンコール利用キャンペーン」概要

特典内容：レンタル全体料金 10%OFF（48時間以上のご利用が対象）

対象車種：ロビンソンAI、ロビンソン771、Happy 1 premium

予約期間： 2026年5月19日(火)～2026年5月31日(日)

対象期間： 2026年5月20日(水)～2026年6月30日(火)出発分まで

実施拠点：

・東京キャンピングカーレンタルセンター（東京C.R.C.）

・大阪キャンピングカーレンタルセンター（大阪C.R.C.）

・広島キャンピングカーレンタルセンター（広島C.R.C.）

・福岡空港キャンピングカーレンタルセンター（福岡空港C.R.C.）

・新千歳キャンピングカーレンタルセンター（新千歳C.R.C.）

・青森八戸キャンピングカーレンタルセンター（青森八戸C.R.C.）

【キャンペーン特典のお申込み方法】

ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイトより、対象車種取扱拠点をお選びいただき、お申込みフォーム内の「割引コード」欄に「gw202605」とご入力のうえ、お申込みください。

※他の割引・キャンペーンとの併用はできません。

■ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイト

https://japan-crc.com/

キャンピングカー株式会社は、ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）の運営で培った知見を活かし、ユーザー様のご要望にお応えするため、アウトドア119ではキャンピングカーアイテムをはじめ、親和性が非常に高い災害/防災アイテムなどの取り扱いにも注力しています。

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/

【キャンピングカー株式会社概要】URL： https://camping-car.co.jp/

■代表者 代表取締役社長：頼定 誠

■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階

■設立 2009年10月30日

■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/遺伝子検査事業 他

<運営サイトURL>

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

「キャンピングカー比較ナビ」 https://cchikaku.com/

Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/

「ジャパンアルファードレンタルセンター」 https://japan-crc.com/alphard_rental/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/