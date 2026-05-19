【参加無料】「女子は理系が苦手…」は思い込みかも!?女子中高生＆保護者対象に「理系女子のススメ」セミナー受講者を募集

豊橋市

「女子は理系が苦手かも…」。それはもしかしたら思い込みかもしれません。昔からのイメージによって、無意識のうちに自分の可能性を狭めていませんか？

理系の会社を見学＆測量体験＆女性技術者と直接交流できるセミナーを開催

豊橋市では、性別によって将来の選択肢が狭まることのない社会を目指し、さまざまな取組を進めています。今回はその一環として、令和８年６月６日（土） に、女子生徒・保護者向けのセミナーを開催。理系分野の会社を見学し、そこで働く女性技術者と直接交流して理系分野の職業について理解を深めます。

こちらのセミナーは令和２年から始まり、好評につき今回で16回目のセミナー開催となります。

今回は朝日土木興行株式会社様にご協力いただき、事務所見学や測量体験を行います。普段なかなか触れることのできない土木分野の仕事の魅力に迫ります。

理系分野で活躍する女性のリアルな声を聞き、理系の仕事の魅力や働き方を知ることで、新しい将来像が見えてくるはずです。 また文系・理系の選択に迷っている方、将来の働き方のイメージが持てない方にも、 ヒントが見つかるかもしれません。

参加費は無料。保護者の方の同行やご友人同士でのご参加も可能です。

申込期限は令和８年５月20日（水)までとなっていますが、期限後も受付終了までお申し込み・お問い合わせ大歓迎。

大切なあなたの将来への一歩を、踏み出してみませんか？ぜひお気軽にお申込みください。

お申し込み・問い合わせはこちらから。

豊橋市 市民協創部 市民協働推進課ホームページ

https://www.city.toyohashi.lg.jp/54537.htm

もしかしたら思い込みかも!?「女性は理系が苦手」

「女子は理系科目がが苦手」というイメージを持たれがちですが、その原因を

「今は理系科目が好きだけど、将来はどの分野に進んだらいいのか迷っている」、

「女性で理系というと、看護師や薬剤師、医療系などしか思いつかない…」、

「科学や工学、機械やものづくりは、なんとなく男子っぽい。男子の方が得意そうなイメージ」、

「家族や身近な人に、理系の分野で働いている女性がいない」、

「同じ理系分野に進みそうな友人が少ないから寂しい」、

「女性が少ない会社だと働きにくそう…」、など

このように、能力の差ではなく、周囲にロールモデルが少ないことや、環境への漠然とした不安が原因になっているケースが多いようです。しかし、実際に理系分野の企業を見学し、活躍する先輩の体験談を聞くことで、その不安の多くが解消できます。まずはいろいろな現場を知ることから始めてみませんか？

過去のセミナーに参加した方からは、以下のような言葉が寄せられています。

【過去のセミナー参加者の声】「リアルなお話を聞き、わくわくした」

【生徒】

・測量体験ができ、女性社員の方のお話も聞けて良かったです。進路を決めるのに 大変参考になり、

不安だったことが安心に変わりました。

・社員の方のリアルなお話を聞く事ができ、わくわくしました。

【保護者】

・建設業の具体的な内容を知ることができたので、娘とも具体的な話し合いが できそうです。

・普段体験できない、測量の体験が出来たことがよかったです。

セミナー開催企業：朝日土木興業株式会社からのメッセージ

朝日土木興業株式会社は、東三河の土木工事を通じて地域とともに歩み、 今年で７７周年を迎えました。 道路工事、堤防・護岸工事、下水道工事など生活や経済を支える 基盤となる工事を行っています。私たちの暮らす街を私たちの手で。これからも東三河で人々が安心して暮らせる、持続可能な街づくりに貢献してまいります。

朝日土木興業（株）ホームページ：https://asahi-doboku.co.jp/

セミナー詳細 「なんとなく理系」のアナタも大歓迎！理系女子のススメ

開 催 日：令和８年６月６日（土）

時 間：午後２時～午後４時

講 師：朝日土木興業株式会社 女性技術者ほか

場 所：朝日土木興業株式会社（住所：豊橋市新吉町51-1）

内 容：事務所見学・測量体験や女性技術者との交流により、理系分野の職業の魅力に触れられます。

対 象 者：市内在住・在学の女子中学生・高校生と保護者

定 員：10名（申込多数の場合、生徒を優先し抽選とする）

受講料：無料

申込期限：令和８年５月20日（水)まで

申込み：豊橋市市民協働推進課ホームページ https://www.city.toyohashi.lg.jp/54537.htm

または電話(0532-51-2188) ＦＡＸ(0532-56-5128)