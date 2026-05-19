Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月18に「Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ウェハーレベルパッケージングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の概要
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)に関する当社の調査レポートによると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)規模は 2035 年に約 556 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)規模は約 95 億米ドルとなっています。ウェハーレベルパッケージングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 19.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)のシェア拡大は、世界各地で展開されている、国内の半導体パッケージング能力強化に向けた大規模な公的資金助成プログラムによるものです。
例えば、米国の「CHIPSおよび科学法（CHIPS and Science Act）」では、「国家先端パッケージング製造プログラム（NAPMP）」の下、先端半導体パッケージングおよび基板製造に対し、約30億米ドルが割り当てられました。
また、2024年には、先端パッケージング技術の研究開発（R&D）および実用化を加速させるため、16億米ドルの投資を行うことも発表されました。こうした投資により、ウェハーレベルおよびヘテロジニアスパッケージング技術の生産能力が拡大しています。
ウェハーレベルパッケージングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wafer-level-packaging-market/590642284
ウェハーレベルパッケージングに関する市場調査によると、スマートフォン、ウェアラブル端末、AR/VRデバイスといった民生用電子機器の急速な小型化に加え、車載用電子機器や自動運転システムの普及拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、リソグラフィ装置、高度なパッケージング設備、および検査ツールに必要とされる多額の設備投資が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349750/images/bodyimage1】
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)セグメンテーションの傾向分析
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ウェハーレベルパッケージングの市場調査は、パッケージング技術別、ウェーハサイズ別、相互接続タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、材料タイプ別と地域別に分割されています。
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の概要
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)に関する当社の調査レポートによると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)規模は 2035 年に約 556 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)規模は約 95 億米ドルとなっています。ウェハーレベルパッケージングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 19.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)のシェア拡大は、世界各地で展開されている、国内の半導体パッケージング能力強化に向けた大規模な公的資金助成プログラムによるものです。
例えば、米国の「CHIPSおよび科学法（CHIPS and Science Act）」では、「国家先端パッケージング製造プログラム（NAPMP）」の下、先端半導体パッケージングおよび基板製造に対し、約30億米ドルが割り当てられました。
また、2024年には、先端パッケージング技術の研究開発（R&D）および実用化を加速させるため、16億米ドルの投資を行うことも発表されました。こうした投資により、ウェハーレベルおよびヘテロジニアスパッケージング技術の生産能力が拡大しています。
ウェハーレベルパッケージングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wafer-level-packaging-market/590642284
ウェハーレベルパッケージングに関する市場調査によると、スマートフォン、ウェアラブル端末、AR/VRデバイスといった民生用電子機器の急速な小型化に加え、車載用電子機器や自動運転システムの普及拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、リソグラフィ装置、高度なパッケージング設備、および検査ツールに必要とされる多額の設備投資が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349750/images/bodyimage1】
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)セグメンテーションの傾向分析
Wafer Level Packaging Market(ウェハーレベルパッケージング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ウェハーレベルパッケージングの市場調査は、パッケージング技術別、ウェーハサイズ別、相互接続タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、材料タイプ別と地域別に分割されています。