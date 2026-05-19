2030年までに291億ドル規模へ拡大する先進航空モビリティ市場、電動航空機と自律型航空機導入の加速が市場成長を牽引
電動航空ネットワークの拡大、自律型航空機導入の進展、都市型航空輸送インフラの整備が、次世代モビリティシステムの商業化を加速
航空業界は、電動航空機、自律型ドローン、低高度輸送システムが本格的な商業展開へ近づく中、大きな変革期を迎えています。航空宇宙企業、政府機関、モビリティ技術企業からの投資拡大が、旅客輸送、貨物物流、緊急対応、都市交通分野における技術革新を促進しています。都市部では、より高速で環境負荷が低く効率的な輸送手段への需要が高まっており、先進航空モビリティ市場は将来のモビリティインフラを支える重要分野として存在感を高めています。
世界の先進航空モビリティ市場は、2020年以降年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、2025年には約113億6,120万ドルに達しました。市場は2030年までに291億1,730万ドル、さらに2035年には643億9,280万ドルに達すると予測されています。
電動航空技術と自律飛行システムへの投資拡大が初期市場成長を支援
先進航空モビリティ市場の過去の成長は、eVTOL関連スタートアップへのベンチャーキャピタル投資拡大、持続可能な航空技術への注目の高まり、軍事および緊急対応分野における無人航空機採用拡大によって支えられました。貨物ドローンや自律型航空機を活用した商業試験運用も、技術導入拡大と市場認知向上を促進しました。
一方で、高額なインフラ投資コストやバッテリーリサイクル・廃棄システムの未整備は、大規模導入における運用面および環境面での課題となりました。
都市部交通混雑と持続可能航空への移行が今後の市場需要を牽引
今後の市場成長は、大都市圏における交通渋滞の深刻化と効率的な都市交通手段への需要増加によって支えられる見込みです。貨物ドローンや自律型配送航空機の導入拡大も、物流および電子商取引分野における商業利用拡大を後押しすると期待されています。
また、電動航空システムへの移行や空港インフラ近代化プロジェクトの増加も、長期的な市場成長機会を強化すると見込まれています。一方で、気象条件による運航制限、バーティポートにおける低い旅客処理能力、厳格な航空認証要件、貿易関連コスト上昇などは、業界参加企業にとって引き続き課題となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349648/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349648/images/bodyimage2】
バーティポート開発と航空交通管理近代化が業界優先事項へ
先進航空モビリティシステムが商業展開段階へ移行する中、業界参加企業はインフラ整備と運用統合へ注力を強めています。モジュール型バーティポート開発や都市型航空交通管理システムの近代化は、安全かつ拡張可能な低高度航空運航を実現する上で重要性を増しています。
先進航空モビリティ市場に影響を与える主なトレンドは以下の通りです。
・モジュール型バーティパッドおよびバーティポートシステムの拡大
・都市型航空モビリティ向け統合試験プログラムの増加
・低高度航空交通管理システムの近代化
・航空およびモビリティ分野における戦略的提携拡大
・航空認証および耐空性基準への注目拡大
・自律型航空物流能力の拡大
貨物ドローン用途と電動推進技術が市場導入を主導
ドローン分野は、2025年の先進航空モビリティ市場において最大セグメントとなり、市場全体113億6,120万ドルを占めました。物流、産業監視、防衛、緊急対応分野からの需要増加が、世界的なドローン導入拡大を支えています。
航空業界は、電動航空機、自律型ドローン、低高度輸送システムが本格的な商業展開へ近づく中、大きな変革期を迎えています。航空宇宙企業、政府機関、モビリティ技術企業からの投資拡大が、旅客輸送、貨物物流、緊急対応、都市交通分野における技術革新を促進しています。都市部では、より高速で環境負荷が低く効率的な輸送手段への需要が高まっており、先進航空モビリティ市場は将来のモビリティインフラを支える重要分野として存在感を高めています。
世界の先進航空モビリティ市場は、2020年以降年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、2025年には約113億6,120万ドルに達しました。市場は2030年までに291億1,730万ドル、さらに2035年には643億9,280万ドルに達すると予測されています。
電動航空技術と自律飛行システムへの投資拡大が初期市場成長を支援
先進航空モビリティ市場の過去の成長は、eVTOL関連スタートアップへのベンチャーキャピタル投資拡大、持続可能な航空技術への注目の高まり、軍事および緊急対応分野における無人航空機採用拡大によって支えられました。貨物ドローンや自律型航空機を活用した商業試験運用も、技術導入拡大と市場認知向上を促進しました。
一方で、高額なインフラ投資コストやバッテリーリサイクル・廃棄システムの未整備は、大規模導入における運用面および環境面での課題となりました。
都市部交通混雑と持続可能航空への移行が今後の市場需要を牽引
今後の市場成長は、大都市圏における交通渋滞の深刻化と効率的な都市交通手段への需要増加によって支えられる見込みです。貨物ドローンや自律型配送航空機の導入拡大も、物流および電子商取引分野における商業利用拡大を後押しすると期待されています。
また、電動航空システムへの移行や空港インフラ近代化プロジェクトの増加も、長期的な市場成長機会を強化すると見込まれています。一方で、気象条件による運航制限、バーティポートにおける低い旅客処理能力、厳格な航空認証要件、貿易関連コスト上昇などは、業界参加企業にとって引き続き課題となる可能性があります。
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バーティポート開発と航空交通管理近代化が業界優先事項へ
先進航空モビリティシステムが商業展開段階へ移行する中、業界参加企業はインフラ整備と運用統合へ注力を強めています。モジュール型バーティポート開発や都市型航空交通管理システムの近代化は、安全かつ拡張可能な低高度航空運航を実現する上で重要性を増しています。
先進航空モビリティ市場に影響を与える主なトレンドは以下の通りです。
・モジュール型バーティパッドおよびバーティポートシステムの拡大
・都市型航空モビリティ向け統合試験プログラムの増加
・低高度航空交通管理システムの近代化
・航空およびモビリティ分野における戦略的提携拡大
・航空認証および耐空性基準への注目拡大
・自律型航空物流能力の拡大
貨物ドローン用途と電動推進技術が市場導入を主導
ドローン分野は、2025年の先進航空モビリティ市場において最大セグメントとなり、市場全体113億6,120万ドルを占めました。物流、産業監視、防衛、緊急対応分野からの需要増加が、世界的なドローン導入拡大を支えています。