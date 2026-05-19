2030年までに291億ドル規模へ拡大する先進航空モビリティ市場、電動航空機と自律型航空機導入の加速が市場成長を牽引

2030年までに291億ドル規模へ拡大する先進航空モビリティ市場、電動航空機と自律型航空機導入の加速が市場成長を牽引