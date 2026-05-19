先進ボンディング装置、CAGR 7.7%で成長する背景 - 異種集積・センサー・フォトニクスが牽引する需要分析
2026年5月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界先進ボンディング装置市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球先進ボンディング装置市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、先進ボンディング装置市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Wafer Bonding Equipment、 Chip Bonding Equipment
用途別セグメンテーション：Advanced Packaging & Heterogeneous Integration、 MEMS/Sensor Packaging、 CIS、 RF / Photonics / Compound-Semiconductor Devices
主な参加者は以下の通りです：EV Group、 SUSS MicroTec、 Tokyo Electron、 Applied Microengineering Ltd (AML)、 Nidec Machine Tool、 Ayumi Industry、 Shanghai Micro Electronics、 U-Precision Tech、 Hutem、 Canon、 Bondtech、 TAZMO、 Aimechatec、 Besi、 ASMPT Ltd、 Applied Materials、 Shibaura Mechatronics、 SET (Smart Equipment Technology)、 Kostek Systems、 Mycronic、 Kulicke & Soffa、 Saultech Technology、 Skytech Group、 BestBon Co., Ltd.、 iSABers Group、 Suzhou iWISEETEC、 Piotech, Inc、 Kingsemi、 Wisdom Semiconductor Technology、 Suzhou Maxwell Technologies、 Qinghui Semiconductor、 Sintaike Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.、 Larcom Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.、 Wushi Microelectronics (Suzhou) Co., Ltd.、 Bio-Nano Semi-conductor Equipment (ZheJiang) Co,.Ltd、 Haichuang Intelligent Equipment (Yantai) Co., Ltd.、 Circuit Fabology Microelectronics Equipment、 iSTAR
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界先進ボンディング装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/787420/advanced-bonding-equipment）によれば、2025年の9.44億米ドルから2032年には16.38億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.7％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349722/images/bodyimage1】
先進ボンディング装置レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、先進ボンディング装置レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
本レポートでは、先進ボンディング装置市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Wafer Bonding Equipment、 Chip Bonding Equipment
用途別セグメンテーション：Advanced Packaging & Heterogeneous Integration、 MEMS/Sensor Packaging、 CIS、 RF / Photonics / Compound-Semiconductor Devices
主な参加者は以下の通りです：EV Group、 SUSS MicroTec、 Tokyo Electron、 Applied Microengineering Ltd (AML)、 Nidec Machine Tool、 Ayumi Industry、 Shanghai Micro Electronics、 U-Precision Tech、 Hutem、 Canon、 Bondtech、 TAZMO、 Aimechatec、 Besi、 ASMPT Ltd、 Applied Materials、 Shibaura Mechatronics、 SET (Smart Equipment Technology)、 Kostek Systems、 Mycronic、 Kulicke & Soffa、 Saultech Technology、 Skytech Group、 BestBon Co., Ltd.、 iSABers Group、 Suzhou iWISEETEC、 Piotech, Inc、 Kingsemi、 Wisdom Semiconductor Technology、 Suzhou Maxwell Technologies、 Qinghui Semiconductor、 Sintaike Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.、 Larcom Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.、 Wushi Microelectronics (Suzhou) Co., Ltd.、 Bio-Nano Semi-conductor Equipment (ZheJiang) Co,.Ltd、 Haichuang Intelligent Equipment (Yantai) Co., Ltd.、 Circuit Fabology Microelectronics Equipment、 iSTAR
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界先進ボンディング装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/787420/advanced-bonding-equipment）によれば、2025年の9.44億米ドルから2032年には16.38億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.7％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349722/images/bodyimage1】
先進ボンディング装置レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、先進ボンディング装置レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)