原作 大川隆法 映画『影を売る女』 10月16日(金)公開！彼女の表情は幸か不幸か？不穏な雰囲気漂う本ビジュアル解禁！さらにメインテーマ解禁！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349484/images/bodyimage1】
幸せを求めて自らの影を売った主人公の運命とは--！？
原作 大川隆法 映画『影を売る女』
2026年10月16日（金）全国公開
幸せになりたい―― ただ、それだけだった。
彼女の表情は幸か不幸か？不穏な雰囲気漂う本ビジュアル解禁！！さらにメインテーマ解禁！！
SNSが普及し、他人の「成功」や「幸福そうな姿」を見ることが増えた現代で、「私もいつかは、こんなふうになりたい」と淡い夢を抱きつつ、平凡な現実に焦りを感じる毎日。そんなとき、あなたの願いがすべて叶うことになったら？シンデレラストーリーや一攫千金の誘惑に翻弄される女性の姿を通して、「本当の幸福とは何なのか」という直球の問いを投げかける映画『影を売る女』が、2026年10月16日(金)より全国公開いたします。
大川隆法の原作に基づく物語を、『二十歳に還りたい。』（23年/日活）をはじめ多くのヒット作を生み出した赤羽博(あかばねひろし)が監督。主人公の河合夕子役には、映画単独初主演となる長谷川奈央(はせがわなお)が抜擢され、願いが叶うことと引き換えに「影」を売ってしまう女性のリアルを演じる。あなたにとって、本当に大切なものとは？今を生きる人たちへのメッセージを込めた映画がここに誕生した。
彼女の表情は幸か不幸か？不穏な雰囲気漂う本ビジュアル解禁！！さらにメインテーマ解禁！！
解禁された本ビジュアルは、怪しげな黒マントの男と対峙するカット、不安げな表情で相手を見つめるカット、幸せそうな豪華ディナーシーン、これからの未来を八卦(はっけ)見(み)（占い師）に委ねるカットと、影を売ることとなる主人公・河合夕子の人生の場面を活写した4点のカットで構成。大きく表記された『影を売る女』のタイトルと、「幸せになりたい―― ただ、それだけだった。」のコピーが添えられ、夕子の人生が大きく変わることが予測され、幸せとは何か、大切な物とは何かを考えさせながら、映画の公開を待ちわびるビジュアルに仕上がっている。
本作『影を売る女』のメインテーマに、篠原紗英の歌う「影を売る女」が決定し、本作の世界観を凝縮した30秒映像も解禁となった。作詞作曲は大川隆法が手掛けている。
■メインテーマ 30 秒映像：https://youtu.be/DfZJ0fvMArk
■シングルCD
発売日：5/29（デジタル配信同日）
価格：1,100円（税込）
作詞作曲：大川隆法 歌唱：篠原紗英
1.影を売る女 2.影を売る女（Instrumental）
発売・販売：ARI Production
STORY
都内の広告代理店に勤める河合夕子は、恋人もいなければ貯金もなく、出世も見込めない平凡な女性。未来が開けていない現実に小さな焦りを感じつつも、お金持ちでイケメンな男性との結婚、いわゆる玉の輿をどこかで夢見ながら日々を送っていた。もうすぐ28歳を迎えるというある日。夕子は偶然出会った八卦(はっけ)見(み)（占い師）に、「今夜、最初に会う人にイエスと言うかノーと言うかで、あなたの運命は大きく変わる」と告げられる。その直後、怪しげな黒マントの男が夕子に声をかけた。「あなたの影を売ってくだされば、一年間、自己実現は何でも叶えます」という男の誘いを、夕子は深く考えずに承諾し、自身の影を売ってしまう。影をなくした夕子には不思議な幸運が次々と舞い込んでくる。有頂天になっていく夕子だが……。果たして彼女は本当の幸福をつかむことができるのか――？
『影を売る女』
原作／大川隆法
長谷川奈央 青木涼 田中宏明 芦川よしみ 目黒祐樹 田村亮
監督／赤羽博 製作／幸福の科学出版
制作プロダクション／ジャンゴフィルム 配給／日活 配給協力／東京テアトル (C)2026 IRH Press
10月16日(金) 全国ロードショー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349484/images/bodyimage2】
配信元企業：日活株式会社
幸せを求めて自らの影を売った主人公の運命とは--！？
原作 大川隆法 映画『影を売る女』
2026年10月16日（金）全国公開
幸せになりたい―― ただ、それだけだった。
彼女の表情は幸か不幸か？不穏な雰囲気漂う本ビジュアル解禁！！さらにメインテーマ解禁！！
SNSが普及し、他人の「成功」や「幸福そうな姿」を見ることが増えた現代で、「私もいつかは、こんなふうになりたい」と淡い夢を抱きつつ、平凡な現実に焦りを感じる毎日。そんなとき、あなたの願いがすべて叶うことになったら？シンデレラストーリーや一攫千金の誘惑に翻弄される女性の姿を通して、「本当の幸福とは何なのか」という直球の問いを投げかける映画『影を売る女』が、2026年10月16日(金)より全国公開いたします。
大川隆法の原作に基づく物語を、『二十歳に還りたい。』（23年/日活）をはじめ多くのヒット作を生み出した赤羽博(あかばねひろし)が監督。主人公の河合夕子役には、映画単独初主演となる長谷川奈央(はせがわなお)が抜擢され、願いが叶うことと引き換えに「影」を売ってしまう女性のリアルを演じる。あなたにとって、本当に大切なものとは？今を生きる人たちへのメッセージを込めた映画がここに誕生した。
彼女の表情は幸か不幸か？不穏な雰囲気漂う本ビジュアル解禁！！さらにメインテーマ解禁！！
解禁された本ビジュアルは、怪しげな黒マントの男と対峙するカット、不安げな表情で相手を見つめるカット、幸せそうな豪華ディナーシーン、これからの未来を八卦(はっけ)見(み)（占い師）に委ねるカットと、影を売ることとなる主人公・河合夕子の人生の場面を活写した4点のカットで構成。大きく表記された『影を売る女』のタイトルと、「幸せになりたい―― ただ、それだけだった。」のコピーが添えられ、夕子の人生が大きく変わることが予測され、幸せとは何か、大切な物とは何かを考えさせながら、映画の公開を待ちわびるビジュアルに仕上がっている。
本作『影を売る女』のメインテーマに、篠原紗英の歌う「影を売る女」が決定し、本作の世界観を凝縮した30秒映像も解禁となった。作詞作曲は大川隆法が手掛けている。
■メインテーマ 30 秒映像：https://youtu.be/DfZJ0fvMArk
■シングルCD
発売日：5/29（デジタル配信同日）
価格：1,100円（税込）
作詞作曲：大川隆法 歌唱：篠原紗英
1.影を売る女 2.影を売る女（Instrumental）
発売・販売：ARI Production
都内の広告代理店に勤める河合夕子は、恋人もいなければ貯金もなく、出世も見込めない平凡な女性。未来が開けていない現実に小さな焦りを感じつつも、お金持ちでイケメンな男性との結婚、いわゆる玉の輿をどこかで夢見ながら日々を送っていた。もうすぐ28歳を迎えるというある日。夕子は偶然出会った八卦(はっけ)見(み)（占い師）に、「今夜、最初に会う人にイエスと言うかノーと言うかで、あなたの運命は大きく変わる」と告げられる。その直後、怪しげな黒マントの男が夕子に声をかけた。「あなたの影を売ってくだされば、一年間、自己実現は何でも叶えます」という男の誘いを、夕子は深く考えずに承諾し、自身の影を売ってしまう。影をなくした夕子には不思議な幸運が次々と舞い込んでくる。有頂天になっていく夕子だが……。果たして彼女は本当の幸福をつかむことができるのか――？
『影を売る女』
原作／大川隆法
長谷川奈央 青木涼 田中宏明 芦川よしみ 目黒祐樹 田村亮
監督／赤羽博 製作／幸福の科学出版
制作プロダクション／ジャンゴフィルム 配給／日活 配給協力／東京テアトル (C)2026 IRH Press
10月16日(金) 全国ロードショー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349484/images/bodyimage2】
配信元企業：日活株式会社
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