シュリーレン装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（白黒式、カラー式）・分析レポートを発表
2026年5月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シュリーレン装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シュリーレン装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、シュリーレン装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は65.9百万ドルと評価されており、2031年には114百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.3％と高く、流体解析や先端研究分野の需要拡大を背景に市場の成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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シュリーレン装置は、光の屈折および回折の原理を利用して流体の密度変化や温度勾配を可視化する光学測定機器です。
流れの挙動、燃焼現象、材料の微細変形などを観察することができ、通常では目視できない現象を明確に捉えることが可能です。この技術により、研究開発や品質評価において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは白黒方式とカラー方式に分類され、それぞれ観察精度や用途に応じて選択されます。
用途別では化学エネルギー、航空宇宙、産業分野、その他に分かれており、特に航空宇宙や研究用途での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Efei Technology、Wuke Optics、Yusu Technology、Luftvis Schlieren、Woed Trading、LaVision、MetroLaser, Inc、Holmarc、Edmundなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は高精度観測技術や解析能力の向上を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では研究開発投資の拡大により市場が成長しており、アジア太平洋地域では産業発展とともに需要が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、流体解析技術の高度化、研究開発需要の増加、新材料や新技術への対応が挙げられます。一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。
また、人工知能や機械学習との統合により、解析の自動化や高度化が進み、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は高度な可視化技術を必要とする分野において重要な役割を担い、今後も成長が期待される分野です。
観測精度の向上と解析技術の進化が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シュリーレン装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シュリーレン装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、シュリーレン装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は65.9百万ドルと評価されており、2031年には114百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.3％と高く、流体解析や先端研究分野の需要拡大を背景に市場の成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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シュリーレン装置は、光の屈折および回折の原理を利用して流体の密度変化や温度勾配を可視化する光学測定機器です。
流れの挙動、燃焼現象、材料の微細変形などを観察することができ、通常では目視できない現象を明確に捉えることが可能です。この技術により、研究開発や品質評価において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは白黒方式とカラー方式に分類され、それぞれ観察精度や用途に応じて選択されます。
用途別では化学エネルギー、航空宇宙、産業分野、その他に分かれており、特に航空宇宙や研究用途での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Efei Technology、Wuke Optics、Yusu Technology、Luftvis Schlieren、Woed Trading、LaVision、MetroLaser, Inc、Holmarc、Edmundなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は高精度観測技術や解析能力の向上を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では研究開発投資の拡大により市場が成長しており、アジア太平洋地域では産業発展とともに需要が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、流体解析技術の高度化、研究開発需要の増加、新材料や新技術への対応が挙げられます。一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。
また、人工知能や機械学習との統合により、解析の自動化や高度化が進み、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は高度な可視化技術を必要とする分野において重要な役割を担い、今後も成長が期待される分野です。
観測精度の向上と解析技術の進化が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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