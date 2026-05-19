株式会社スポーツニッポン新聞社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：小菅洋人）は、スポーツ新聞社ならではの独自視点で“愉しく、快適に”読める会員向けサブスクリプション新サービス「スポニチアネックスZ」の提供を、2026年5月19日から開始しました。 「スポニチアネックスZ」は、ウェブサイト「スポニチアネックス」をより深く楽しめる会員向けサービスです。プロの記者による独自視点の記事をはじめ、ユーザー参加型の双方向交流など、多彩なコンテンツを展開。さらにサイト内の広告が非表示になることで、読む際のストレスを抑えた、快適で没入感のある閲覧環境をお楽しみいただけます。

サービス概要

• 名称：スポニチアネックスZ • 提供開始日：2026年5月19日 • 内容：全国のスポニチ記者による独自視点の記事、特濃コラム、双方向型コンテンツなどを会員向けに提供

サービスの特徴

・ここでしか読めない“特別感” 長年培った取材ネットワークを活かし、他では読めない切り口の濃密な情報を発信。 現場経験豊富な記者による深掘り記事・コラムを随時更新します。 ・ユーザーとの双方向交流 ユーザーの声を反映した参加型企画を展開。スポニチ評論家らが独自目線で回答するなど、双方向ならではの楽しさを提供します。 ・広告非表示によるストレスフリーな閲覧体験 記事に集中できる、快適で没入感のある環境を実現します。

主要コンテンツ

•横田慎太郎への旅 脳腫瘍と闘い28歳で逝去した元阪神・横田慎太郎さん。2023年にこの世を去るまで、最も近くで見守り続けた虎番・遠藤礼記者が家族や関係者を取材し、知られざる姿、秘話を記します。 •中畑清の人生相談 “絶好調男”中畑清さんがあなたの悩みに真っ向勝負！読めば明日から「絶好調！」になれる、熱い金言をお届けします。読むだけでなく参加できる新たなメディア体験を。 ・記者（わたし）が会いたかった人 スポニチ記者が「今、本当に会いたい人」に直撃。対面での体温が伝わる、心を動かすインタビュー連載です。 •リングの原石 未来の世界王者は誰だ？担当記者がジムを奔走し、次世代を担うボクサーの汗と涙に密着。苛烈な生存競争の裏にある、プロスペクトたちの知られざる素顔をえぐり出します。 •野球記者コラム 速報では読めない、一歩踏み込んだ洞察と鋭い視点。第一線の記者がつづるコラムで、野球がもっと面白くなる。 •虎報Z 一軍からファーム、選手の素顔まで。タテジマの「今」だけを濃密に追いかける、虎ファン必読コーナー。 •我が道 ～著名人の生きざま～ 著名人の「激動の半生」から人生の哲学に迫るスポニチ紙面の人気連載。過去の名作アーカイブが読み放題。 ※コンテンツは順次拡充予定

料金プラン

• 通常月額料金：990円（税込） • 初月料金：半額495円（税込） スポニチアネックスZ 総合案内 https://www.sponichi.co.jp/annexz/info/ 問い合わせ先 株式会社スポーツニッポン新聞社 東京営業第二部 メディアマーケティングチーム