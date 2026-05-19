【京都 蔦屋書店】おれちょ本多の個展「煌めきの点を繋ぐ 2026」を6月5日（金）より開催。箔のように貼ったホログラムと絵具の層が、反射と透過で多彩な表情を生み出す。

【京都 蔦屋書店】おれちょ本多の個展「煌めきの点を繋ぐ 2026」を6月5日（金）より開催。箔のように貼ったホログラムと絵具の層が、反射と透過で多彩な表情を生み出す。