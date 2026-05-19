【日本新】スポーツクライミング部 小屋松恋選手 女子スピード6秒99、歴史を塗り替える「6秒台」

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　摂南大学（学長：久保康之）国際学科1年でスポーツクライミング部の小屋松 恋（こやまつ れん）選手が、4月28日に中国で開催された「第6回アジアビーチゲームズ」の女子スピード種目に日本代表として出場し、6秒99の女子日本新記録を樹立しました。公式戦史上初となる「6秒台」の達成です。従来の記録は7秒04で、0秒05更新しました。

【本件のポイント】

●　小屋松選手が女子スピード種目で、6秒99の女子日本新記録を樹立

●　今後、日本代表としてワールドクライミングシリーズなどの国際大会にも出場予定

■大会概要

　大会名：第6回アジアビーチゲームズ（中国／三亜）

　期間：2026年4月22日〜30日

■記録／成績

　女子スピード種目：6秒99（日本記録を0秒05更新）／決勝進出

■小屋松選手のコメント

　　今大会で日本人女子初となる6秒台を記録し、女子日本記録を更新することができました。これまでの

　練習の成果を感じることができたので、とてもうれしいです。この結果に慢心せず自己記録を塗り替え

　られるよう、努力を続けていきます。

■選手情報

　氏名：小屋松 恋

　所属：摂南大学 国際学部国際学科1年（スポーツクライミング部）

　出身高校：横浜隼人高校（神奈川県）

　主な戦績：スピードユース日本選手権4連覇

　　　　　　世界選手権2025 ベスト16（日本人女子最高順位）

■出場予定の国際大会スケジュール

　【ワールドクライミングシリーズ】

　　スピード第2戦　　　　 　5/28-5/31

　　スピード第3戦　　　　 　7/3-7/5   

　　スピード第4戦　　　　　7/10-7/12

　　スピード第5戦　　　　 　9/11-9/13

　　スピード第6戦　　　　　9/18-9/20

　　スピード最終第7戦　　　10/23-10/25

　【第20回アジア競技大会】　9/19-10/4          

■摂南大学スポーツクライミング部について

　　2022年4月に発足。日本代表コーチを務める中貝次郎氏をヘッドコーチに迎え、キャンパス内には国

　際基準を満たすリード用クライミングウォール（高さ12.5m、全幅9.5m）を設置。今春にはボルダー

　ウォールが完成するなど、世界を見据えたトレーニング環境を整備しています。現在、日本代表として6

　人が選出されています。

　【2026年日本代表選出メンバー】

　　リ ー ド：吉田 智音（国際学科4年）、小林 舞（食品栄養学科4年）

　　小田 菜摘（国際学科1年）、西尾 洸音（経済学科1年）

　　スピード：小屋松 恋（国際学科1年）、田渕 幹規（国際学科1年）

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人常翔学園　広報企画課

石村、長谷川

住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号

TEL：06-6954-4026

メール：Koho[at]josho.ac.jp　 ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/