距離や合計料金から探せる家族向け穴場おでかけスポット検索サイト「ふとふらっと」を公開！

株式会社ヨハヨハク

株式会社ヨハヨハク（本社：東京都目黒区、代表取締役：市川しょうこ）は、家族向け穴場おでかけスポット検索サイト「ふとふらっと」を公開しました。

「ふとふらっと」は、公園や動植物園などの公営施設、企業ミュージアムなど、家族で気軽に楽しめる関東のおでかけスポットを掲載する検索サイトです。家からの距離や、家族で出かけた際の合計料金から検索できるため、料金や移動時間を比較しながら、気軽に行けるおでかけ先を探せます。

家族向け穴場おでかけスポット検索サイト「ふとふらっと」とは

家族向け穴場おでかけスポット検索サイト「ふとふらっと」

物価高や共働き世帯の増加により、家族のおでかけには費用・時間・距離などのハードルが生まれやすくなっています。

こうした背景を受け、株式会社ヨハヨハクは、関東の家族向け穴場おでかけスポット検索サイト「ふとふらっと」を公開しました。

「ふとふらっと」は家族で気軽に出かけられる公園、動植物園、博物館、科学館、企業ミュージアムなどを掲載し、近場・低予算・短時間でも楽しめるおでかけ先との出会いをサポートします。このサイトによって、外出費用や時間の余裕に左右されず、すべての家族が思い出をつくるキッカケに出会える社会を目指しています。

「ふとふらっと」の特徴

使用シーン

家族が安心しておでかけ先を選べるよう、施設ごとの情報をわかりやすく掲載しています。各スポットページでは、施設の概要に加え、料金、対象年齢の目安、屋内外の情報、ベビーカーや授乳室情報などを掲載し、家族が出かける前に必要な情報が確認しやすいサイトです。

特徴１.家からの距離で探せる1. 家からの距離で探せる

現在地や自宅、最寄り駅などを起点に、指定した距離内のおでかけスポットを検索できます。

今日は近くで楽しみたいという日にも、家族に合った行き先を見つけやすくなります。

特徴２.合計金額から探せる2．合計料金で探せる

大人・子どもを含めた家族全員分の合計料金をもとに検索できます。

予算に合わせて、気になるスポットを比較しながら選べます。

特徴３.掲載スポット3．低予算で楽しめるおでかけスポットを掲載

入場料が無料または安価な公営施設、学習施設、企業ミュージアムなどを中心に紹介しています。

身近な場所で、親子の好奇心が広がるおでかけ先と出会えます。

特徴４.おでかけ先を見つけやすい近場・短時間でも楽しめるおでかけ先を見つけやすい

移動時間の目安や施設での所要時間から、条件に合うスポットを絞り込めます。

半日のおでかけや、ふと思い立った日の行き先探しにも活用できます。

代表メッセージ

子どものころに出かけた日の記憶は、すべてを鮮明に覚えていなくても、心の奥に残り続けるもの。「ふとふらっと」は、おでかけから生まれる思い出が、未来を生きるチカラになると考えています。

今後は、掲載スポットの拡充に加え、家族向け体験イベントの企画・開催にも取り組んでまいります。地域の施設や企業、自治体と連携しながら、家族が気軽に新しい体験と出会える機会を広げていく予定です。

料金や時間の余裕に左右されず、どの家庭にも体験の機会がひらかれている社会を目指し、「すべての家族に思い出のキッカケを届ける」という理念のもと活動してまいります。

株式会社ヨハヨハク

代表取締役 市川しょうこ

サイト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183155/table/1_1_57f2c19c151bd07fa38f339ea3dd6f9f.jpg?v=202605190251 ]