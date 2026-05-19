東京・池袋 都心の大人のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」　癒しの音楽レーベル「デラ」とのコラボによる心と身体が“癒しととのう”リラックス体験を5月20日より提供

パーク２４株式会社

タイムズサービス株式会社（本社：東京都品川区、社長：川上 紀文）が運営する「タイムズ スパ・レスタ」（東京都豊島区東池袋、以下レスタ）は、音楽・映像による人々の健康と快適生活空間をプロデュースするヒーリング・レーベル「Della (デラ)」（株式会社デラ 本社：東京都世田谷区、代表取締役：宇津木 秀夫） と、スパやリラクセーションでのリラックスタイムを深く楽しんでいただけるコラボレーション企画を2026年5月20日（水）より実施いたします。

今回のコラボレーション企画では、スパやリラクセーション空間における癒しの時間をより豊かに演出することを目的に、「デラ」が提供するヒーリング音楽・映像コンテンツを、露天風呂およびボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」にて展開します。

都会の喧騒を忘れられるレスタの香りや音楽、照明などを活用した“五感でリラックスできる空間”のなかで、スパやボディケアとデラの音楽がもたらすリラックス効果を掛け合わせることで、「心と身体の癒し」を提供します。人の「癒し」に向き合う両社ならではの上質なくつろぎのひとときをご体験いただけます。

今後もレスタは、スパでのリラックスタイムを充実できる新たな体験を提供します。

【コラボレーション企画詳細】

期間：2026年5月20日（水）～2026年9月27日（日）

内容：

１.デラの提供するヒーリング音楽と映像を使用した露天風呂でのヒーリング体験

２.ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」で“心と身体をゆるめる”BGM を使用した

ボディケアメニューの提供

３.Spotifyにてレスタ館内の雰囲気を体験できるプレイリスト公開

■Della（デラ）

心と身体にやさしいヒーリング・レーベル、株式会社デラは、生活スタイルや、環境・心身の状態に応じた音（サウンド）の創造を目指しています。近年は生理学的データに基づいた音創りにより検証を重ね、メンタルヘルスをはじめとする予防医学への貢献や、ミュージック・セラピーの普及に努めています。

公式サイト：http://www.della.co.jp/

■音楽と映像で“癒しととのい”新体験「ヒーリング外気浴」

男女露天風呂に設置された大型モニターでは、デラが提供する「心と身体にやさしい」ヒーリング音楽と、自然映像コンテンツを放映します。

自然を眺めることで、時間を忘れてゆったりと身体を温めることができ、ヒーリング音楽に包まれながら、日頃の喧騒を忘れるひとときをお過ごしいただけます。

また、ゆったりとくつろげるチェアを備えた外気浴スペースでは、心地よい風を感じながら、映像・音楽・空間が織りなす、特別な安らぎを全身で感じることができます。 通常よりも深いリラックス状態へ導く、「癒し」と「ととのい」が調和した「癒しととのい」体験をお楽しみください。

・提供場所：

男子露天風呂（ホワイトイオンバス）、女性露天風呂（炭酸泉）

・提供コンテンツ：

爽やかな海の景色とヒーリング音楽が織り成す映像を上映。

楽曲（例）「免疫力～病気にならないための音楽(https://www.della.co.jp/products/dlmf-3921)」

放送映像イメージ

※使用楽曲のCDは、レスタのフロントにて販売しています。

■心と身体をゆるめるBGMのなかで受ける「マインド&ボディケア」

ボディケア「忘我」とオイルケア「FUNSAI」では、施術中のBGMにデラの“心と身体をゆるめる”音楽を使用します。リラクゼーションにフォーカスした腰痛・肩こり緩和のためのサポート音楽※で健康増進に良いとされる、鳥のさえずりや水の流れる音などの自然音が散りばめられています。

音楽で心の状態をゆるめ、マインドケアとボディケアを同時にすることで、リラックス効果がより高まり、体のこりをほぐし、痛みを和らげる効果が期待されます。

・提供場所：ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」

・提供コンテンツ：「心と身体をゆるめる音楽～腰痛・肩こりの緩和をサポート(https://www.della.co.jp/products/dlmf-3926)」

※デラ社調べ。腰痛の症状を抱える3,565人に行った音楽聴取アンケートにて、音楽を聴いた後は、聴く前よりも痛みの程度、ストレスの程度、リラックスの程度、心の状態のいずれも改善の方向を示すことが分かりました。

■レスタの雰囲気をどこでも。Spotifyにてレスタオリジナル・プレイリスト公開

ストリーミング音楽配信サービスSpotifyのデラアカウントにて、レスタとデラのコラボによるオリジナルのプレイリストを配信します。

プレイリストでは、レスタ館内で実際に流れている「朝」「昼」「夜」の時間帯ごとに異なる3種類のBGMを収録しており、レスタにいるようなリラックスした気分をお楽しみいただけます。気分に合わせて、仕事の合間やご自宅でのリラックス

タイム、お風呂のお供などにぜひご活用ください。

【配信プレイリスト】

・SPA MUSIC for Morning(https://open.spotify.com/playlist/5DZh6sB96CmEeXVu4ZafKT?si=5ce6a430c7dd435a&pt=59220585902e4f4b1fd36eefbc427325)

・SPA MUSIC for Afternoon(https://open.spotify.com/playlist/3L64zYlgbT4Km4kXUDsfrt?si=23ab3092c8dd4132&pt=ba7f9b48ef7d9b4238925afb447a62de)

・SPA MUSIC for Night(https://open.spotify.com/playlist/2ihZtM5JZMSzgduNa7xmAx?si=cd55267853bc4f4c&pt=701a27fb7685118a5bfe56da746a0496)

※館内BGMの内容や順序は季節によって変更している場合がございます。

【タイムズ スパ・レスタについて】http://www.timesspa-resta.jp/

タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なリラクセーションメニ ュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年2月リニューアル。女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。

※表記の内容は予告なく変更する場合がございます。※写真は全てイメージです。