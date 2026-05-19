ヒーリング音楽レーベル「デラ」が都心の大人のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」と癒しの音楽と映像を使ったコラボレーション企画を実施
心と身体にやさしい音楽レーベル、株式会社デラ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：宇津木秀夫）は、タイムズサービス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：川上紀文）が運営する「タイムズ スパ・レスタ」（東京都豊島区東池袋、以下「レスタ」）にて実施される、心と身体が“癒しととのう”リラックス体験を提供するコラボ企画で、癒しのBGM＆BGVとSpotifyオリジナル・プレイリストを担当しました。
デラは今後も、現代人が抱えるストレス、不眠などの悩みに寄り添い、あらゆる分野の専門家と連携しながら「心と身体にやさしい音楽」の開発・提供に邁進してまいります。
【デラ】
心と身体にやさしいヒーリング音楽レーベル、株式会社デラは、生活スタイルや、環境・心身の状態に応じた音（サウンド）の創造を目指しています。近年は生理学的データに基づいた音創りにより検証を重ね、メンタルヘルスをはじめとする予防医学への貢献や、ミュージック・セラピーの普及に努めています。
http://www.della.co.jp/
【タイムズ スパ・レスタ】
タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なリラクセーションメニ ュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年2月リニューアル。女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。
http://www.timesspa-resta.jp/
【コラボレーション企画詳細】
期 間：2026年5月20日（水）～2026年9月27日（日）
内 容：
(1) デラの提供するヒーリング音楽と映像を使用した、レスタ 露天風呂でのヒーリング体験
(2) レスタ ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」で“心と身体をゆるめる”BGM を使用した ボディケアメニューの提供
(3) Spotifyにてレスタ館内の雰囲気を体験できるオリジナル・プレイリスト公開
■ヒーリング音楽と動画で「ヒーリング外気浴」
レスタの露天風呂に設置している大型モニターでは、デラの”ヒーリング音楽“と“癒しの動画コンテンツ”をお楽しみいただけます。
自然の映像を見ながらヒーリング音楽を聴く、風に吹かれながらの外気浴で日頃の喧騒を忘れる時間を過ごすことができます。サウナ後の“ヒーリング外気浴”にもおすすめです。
◎提供場所：レスタ 男子露天風呂（ホワイトイオンバス）、女性露天風呂（炭酸泉）
◎提供コンテンツ：爽やかな海景色とデラのヒーリング音楽が織り成す映像を上映。使用楽曲のCDは、レスタのフロントにて販売しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage1】
■ボディケアと合わせて楽しむBGM～心と身体をゆるめる音楽
レスタ内のボディケアルームでは、施術中に流れるデラのBGM『心と身体をゆるめる音楽～腰痛・肩こりの緩和をサポート』を合わせて体験いただくことで、よりリラックスしてお過ごしいただけます。
◎提供場所：レスタ ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」
◎音楽：『心と身体をゆるめる音楽～腰痛・肩こりの緩和をサポート』※
https://www.della.co.jp/products/dlmf-3926
BGMとして使用する音楽は、音楽のリラクゼーション効果にフォーカスした腰痛・肩こり緩和のためのサポート音楽です。健康増進に良いとされる、鳥のさえずりや水の流れる音などの自然音が散りばめられています。
※腰痛の症状を抱える3,565人に行った音楽聴取アンケートでは、音楽を聴いた後は、聴く前よりも痛みの程度、ストレスの程度、リラックスの程度、心の状態のいずれも改善の方向を示すことが分かりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage2】
■Spotifyにてオリジナルのプレイリストを公開
ストリーミング音楽配信サービス Spotify（スポティファイ）にて、デラとレスタの共同による、オリジナル・プレイリストが登場します。時間帯ごとに異なる3種類のプレイリストでは、レスタ館内で使用しているBGMの一部を、外出先やご自宅でもお楽しみいただけます。
◎SPA MUSIC for Morning
https://open.spotify.com/playlist/5DZh6sB96CmEeXVu4ZafKT?si=5ce6a430c7dd435a&pt=59220585902e4f4b1fd36eefbc427325
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage3】
◎SPA MUSIC for Afternoon
https://open.spotify.com/playlist/3L64zYlgbT4Km4kXUDsfrt?si=23ab3092c8dd4132&pt=ba7f9b48ef7d9b4238925afb447a62de
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage4】
◎SPA MUSIC for Night
https://open.spotify.com/playlist/2ihZtM5JZMSzgduNa7xmAx?si=cd55267853bc4f4c&pt=701a27fb7685118a5bfe56da746a0496
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社デラ
デラは今後も、現代人が抱えるストレス、不眠などの悩みに寄り添い、あらゆる分野の専門家と連携しながら「心と身体にやさしい音楽」の開発・提供に邁進してまいります。
心と身体にやさしいヒーリング音楽レーベル、株式会社デラは、生活スタイルや、環境・心身の状態に応じた音（サウンド）の創造を目指しています。近年は生理学的データに基づいた音創りにより検証を重ね、メンタルヘルスをはじめとする予防医学への貢献や、ミュージック・セラピーの普及に努めています。
http://www.della.co.jp/
【タイムズ スパ・レスタ】
タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なリラクセーションメニ ュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年2月リニューアル。女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。
http://www.timesspa-resta.jp/
【コラボレーション企画詳細】
期 間：2026年5月20日（水）～2026年9月27日（日）
内 容：
(1) デラの提供するヒーリング音楽と映像を使用した、レスタ 露天風呂でのヒーリング体験
(2) レスタ ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」で“心と身体をゆるめる”BGM を使用した ボディケアメニューの提供
(3) Spotifyにてレスタ館内の雰囲気を体験できるオリジナル・プレイリスト公開
■ヒーリング音楽と動画で「ヒーリング外気浴」
レスタの露天風呂に設置している大型モニターでは、デラの”ヒーリング音楽“と“癒しの動画コンテンツ”をお楽しみいただけます。
自然の映像を見ながらヒーリング音楽を聴く、風に吹かれながらの外気浴で日頃の喧騒を忘れる時間を過ごすことができます。サウナ後の“ヒーリング外気浴”にもおすすめです。
◎提供場所：レスタ 男子露天風呂（ホワイトイオンバス）、女性露天風呂（炭酸泉）
◎提供コンテンツ：爽やかな海景色とデラのヒーリング音楽が織り成す映像を上映。使用楽曲のCDは、レスタのフロントにて販売しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage1】
■ボディケアと合わせて楽しむBGM～心と身体をゆるめる音楽
レスタ内のボディケアルームでは、施術中に流れるデラのBGM『心と身体をゆるめる音楽～腰痛・肩こりの緩和をサポート』を合わせて体験いただくことで、よりリラックスしてお過ごしいただけます。
◎提供場所：レスタ ボディケア「忘我」、オイルケア「FUNSAI」
◎音楽：『心と身体をゆるめる音楽～腰痛・肩こりの緩和をサポート』※
https://www.della.co.jp/products/dlmf-3926
BGMとして使用する音楽は、音楽のリラクゼーション効果にフォーカスした腰痛・肩こり緩和のためのサポート音楽です。健康増進に良いとされる、鳥のさえずりや水の流れる音などの自然音が散りばめられています。
※腰痛の症状を抱える3,565人に行った音楽聴取アンケートでは、音楽を聴いた後は、聴く前よりも痛みの程度、ストレスの程度、リラックスの程度、心の状態のいずれも改善の方向を示すことが分かりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage2】
■Spotifyにてオリジナルのプレイリストを公開
ストリーミング音楽配信サービス Spotify（スポティファイ）にて、デラとレスタの共同による、オリジナル・プレイリストが登場します。時間帯ごとに異なる3種類のプレイリストでは、レスタ館内で使用しているBGMの一部を、外出先やご自宅でもお楽しみいただけます。
◎SPA MUSIC for Morning
https://open.spotify.com/playlist/5DZh6sB96CmEeXVu4ZafKT?si=5ce6a430c7dd435a&pt=59220585902e4f4b1fd36eefbc427325
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage3】
◎SPA MUSIC for Afternoon
https://open.spotify.com/playlist/3L64zYlgbT4Km4kXUDsfrt?si=23ab3092c8dd4132&pt=ba7f9b48ef7d9b4238925afb447a62de
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage4】
◎SPA MUSIC for Night
https://open.spotify.com/playlist/2ihZtM5JZMSzgduNa7xmAx?si=cd55267853bc4f4c&pt=701a27fb7685118a5bfe56da746a0496
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349485/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社デラ
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