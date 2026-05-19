ローラー式電磁撹拌機の世界市場2026年、グローバル市場規模（角円鋳片用、板状鋳片用）・分析レポートを発表
2026年5月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ローラー式電磁撹拌機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ローラー式電磁撹拌機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ローラー式電磁撹拌機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は326百万ドルと評価されており、2031年には398百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は2.9％であり、金属加工や化学産業における安定した需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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ローラー式電磁撹拌機は、導電性液体を均一に撹拌するための電磁機器です。内部にコイルを備えた回転磁気ローラーを用いて交番磁場を発生させ、容器内の液体に流動を生じさせることで効率的な混合を実現します。
この技術により、金属溶融工程や化学プロセスにおいて品質の均一化と生産効率の向上が可能となります。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは角円鋳片用と板状鋳片用に分類され、それぞれ加工対象に応じて使用されます。用途別では冶金、化学、医薬、食品加工などに分かれており、特に冶金分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Danieli Rotelec、Tenova、Ergolines、Baosteel、Hunan Zhongke Electric、Hunan Kemeida Electric、Tangshan Mainite Electricなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は装置性能の向上と技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では製造業および冶金産業の発展により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
欧州や北米でも高度な製造技術の導入により安定した需要が存在しています。
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市場の成長要因としては、製造プロセスの効率化ニーズ、品質向上への要求、冶金技術の進展が挙げられます。
一方で、設備導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。また、自動化技術や制御技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は冶金および化学産業の発展に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。
効率的な撹拌技術と品質向上の実現が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ローラー式電磁撹拌機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ローラー式電磁撹拌機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ローラー式電磁撹拌機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は326百万ドルと評価されており、2031年には398百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は2.9％であり、金属加工や化学産業における安定した需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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ローラー式電磁撹拌機は、導電性液体を均一に撹拌するための電磁機器です。内部にコイルを備えた回転磁気ローラーを用いて交番磁場を発生させ、容器内の液体に流動を生じさせることで効率的な混合を実現します。
この技術により、金属溶融工程や化学プロセスにおいて品質の均一化と生産効率の向上が可能となります。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは角円鋳片用と板状鋳片用に分類され、それぞれ加工対象に応じて使用されます。用途別では冶金、化学、医薬、食品加工などに分かれており、特に冶金分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Danieli Rotelec、Tenova、Ergolines、Baosteel、Hunan Zhongke Electric、Hunan Kemeida Electric、Tangshan Mainite Electricなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は装置性能の向上と技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では製造業および冶金産業の発展により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
欧州や北米でも高度な製造技術の導入により安定した需要が存在しています。
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市場の成長要因としては、製造プロセスの効率化ニーズ、品質向上への要求、冶金技術の進展が挙げられます。
一方で、設備導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。また、自動化技術や制御技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は冶金および化学産業の発展に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。
効率的な撹拌技術と品質向上の実現が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
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