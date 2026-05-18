　昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) は、昭和医科大学と法人間で締結した包括連携協定（2025年12月19日）を記念し、２大学による共同シンポジウムを開催します（参加費無料）。

　両大学の教育・研究リソースを融合させた今回のシンポジウムでは、「命輝く社会を創る」をテーマに、命を巡る医学・食・健康への理解を深めるとともに、これからの社会を創っていく学生たちに向けたメッセージを届けます。

【包括連携協定締結記念シンポジウム 開催概要】

日　　時

2026年6月8日（月）10時40分〜12時10分

会　　場

昭和女子大学 グリーンホール

（東京都世田谷区太子堂1-7-57）

内　　容

基調講演「『命の輝き』を支える先進医療とチーム医療」

　上條由美氏（昭和医科大学 学長）

　木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）

講　演　「医療を支える女性たち」

　坂東眞理子（昭和女子大学 総長）

パネルディスカッション 「対話『命の輝き』」

　上條由美氏（昭和医科大学 学長）

　木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）

　太田晴久氏（昭和医科大学 発達障害医療研究所所長）

　坂東眞理子（昭和女子大学 総長）

　渡辺睦行 （昭和女子大学 食健康科学部長）

　ファシリテーター： 熊平美香（昭和女子大学 キャリアカレッジ学院長）

主　　催　昭和女子大学　　共　　催　昭和医科大学

対　　象

昭和女子大学の学生・院生・教職員、附属校関係者

昭和医科大学の学生・院生・教職員　他

※一般の方も参加可能

定　　員

500名（要事前申込・先着順）

申込締切

2026年5月24日（日）

申込URL

https://forms.gle/8oMmmHdfhDG46bSL6

【シンポジウムに関する問い合わせ先】

昭和女子大学　理事長・総長・学長室

E-mail：g-section@swu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/