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昭和女子大学・昭和医科大学 包括連携協定締結記念シンポジウム 「命輝く社会を創る」をテーマに6/8に開催
昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) は、昭和医科大学と法人間で締結した包括連携協定（2025年12月19日）を記念し、２大学による共同シンポジウムを開催します（参加費無料）。
両大学の教育・研究リソースを融合させた今回のシンポジウムでは、「命輝く社会を創る」をテーマに、命を巡る医学・食・健康への理解を深めるとともに、これからの社会を創っていく学生たちに向けたメッセージを届けます。
【包括連携協定締結記念シンポジウム 開催概要】
日 時
2026年6月8日（月）10時40分〜12時10分
会 場
昭和女子大学 グリーンホール
（東京都世田谷区太子堂1-7-57）
内 容
基調講演「『命の輝き』を支える先進医療とチーム医療」
上條由美氏（昭和医科大学 学長）
木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）
講 演 「医療を支える女性たち」
坂東眞理子（昭和女子大学 総長）
パネルディスカッション 「対話『命の輝き』」
上條由美氏（昭和医科大学 学長）
木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）
太田晴久氏（昭和医科大学 発達障害医療研究所所長）
坂東眞理子（昭和女子大学 総長）
渡辺睦行 （昭和女子大学 食健康科学部長）
ファシリテーター： 熊平美香（昭和女子大学 キャリアカレッジ学院長）
主 催 昭和女子大学 共 催 昭和医科大学
対 象
昭和女子大学の学生・院生・教職員、附属校関係者
昭和医科大学の学生・院生・教職員 他
※一般の方も参加可能
定 員
500名（要事前申込・先着順）
申込締切
2026年5月24日（日）
申込URL
https://forms.gle/8oMmmHdfhDG46bSL6
【シンポジウムに関する問い合わせ先】
昭和女子大学 理事長・総長・学長室
E-mail：g-section@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
両大学の教育・研究リソースを融合させた今回のシンポジウムでは、「命輝く社会を創る」をテーマに、命を巡る医学・食・健康への理解を深めるとともに、これからの社会を創っていく学生たちに向けたメッセージを届けます。
日 時
2026年6月8日（月）10時40分〜12時10分
会 場
昭和女子大学 グリーンホール
（東京都世田谷区太子堂1-7-57）
内 容
基調講演「『命の輝き』を支える先進医療とチーム医療」
上條由美氏（昭和医科大学 学長）
木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）
講 演 「医療を支える女性たち」
坂東眞理子（昭和女子大学 総長）
パネルディスカッション 「対話『命の輝き』」
上條由美氏（昭和医科大学 学長）
木内祐二氏（昭和医科大学 副学長）
太田晴久氏（昭和医科大学 発達障害医療研究所所長）
坂東眞理子（昭和女子大学 総長）
渡辺睦行 （昭和女子大学 食健康科学部長）
ファシリテーター： 熊平美香（昭和女子大学 キャリアカレッジ学院長）
主 催 昭和女子大学 共 催 昭和医科大学
対 象
昭和女子大学の学生・院生・教職員、附属校関係者
昭和医科大学の学生・院生・教職員 他
※一般の方も参加可能
定 員
500名（要事前申込・先着順）
申込締切
2026年5月24日（日）
申込URL
https://forms.gle/8oMmmHdfhDG46bSL6
【シンポジウムに関する問い合わせ先】
昭和女子大学 理事長・総長・学長室
E-mail：g-section@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/