アイシン、資源循環システムの実証規模拡大～西尾ダイカスト工場で溶解炉1台分のCO2を回収する小型・高効率装置の開発に挑戦～

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、社長：吉田 守孝）は、西尾ダイカスト工場において溶解炉1台から排出されるCO2の全量（3t‐CO2/日）を対象に分離・回収する小型・高効率な装置を開発し実証実験を開始しました。

本実証で用いるCO2分離・回収技術は吸収液を使用した化学吸収方式です。溶解炉で発生したCO2を「吸収塔」で吸収液に取り込み、その後「放散塔」においてCO2を取り出すことで高純度のCO2として回収します。回収したCO2は、メタン燃料やコンクリート原料等に再利用することで、資源循環を実現していきます。

本装置は独自設計の回収機構と、その機構に最適化した吸収液を採用することで小型化を実現しています。また、溶解炉の排熱をCO2回収に必要な加熱源として有効活用する熱回収システムを併設することで装置の稼働に必要なエネルギーを低減します。

この資源循環システムは、2023年より溶解炉1台から発生するCO2の約100分の1に相当する量（0.024t‐CO2/日）を対象に循環を開始し評価を進めてきました。今回の実証はその次のステップに位置付けられるもので実証規模を拡大し性能を検証していきます。

またこの技術を活用し、NEDO事業（バイオマス発電の排熱を利用したCO2回収の高効率化と高純度グリーンCO2の生成）を通じて多様なCO2排出源や利活用先を想定し、開発及び実証を推進しています。

資源循環のフローおよび今回の実証範囲

西尾ダイカスト工場の溶解炉1台分のCO2を分離・回収する装置

アイシンはこれからも、環境や社会をより良いものにする技術開発を促進し、経営理念である「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」を実現していきます。

＜関連リンク＞

・CO2分離回収・利活用を行う「資源循環システム」を西尾工場で評価開始（2023年5月29日ニュースリリース）(https://pre.aisin.com/jp/news/2023/005926.html)

・新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業（NEDOのサイトへリンクします）(https://www.nedo.go.jp/activities/CA_00251.html)