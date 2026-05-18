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バリュエンス、「ＪリーグオールスターDAZNカップ」のシルバーパートナーに就任！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、「ＪリーグオールスターDAZNカップ」のシルバーパートナーに就任することをお知らせいたします。
協賛の背景
Ｊリーグは、各地域に根差したクラブを通じて、人と人、地域と未来をつなぎながら、日本全国にスポーツ文化を育んできました。世代を超えて受け継がれる応援の記憶や、クラブとともに歩む地域のストーリーは、Ｊリーグならではの大きな価値のひとつです。
このたび開催される「ＪリーグオールスターDAZNカップ」は、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３全60クラブから選ばれた選手が集結する特別なイベントです。出場選手は、ファン・サポーターによる投票および「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のベストイレブンをもとに選出されるほか、ポジションバランスなどを考慮し、Ｊリーグ推薦による追加選出も予定されています。選出された選手は6地域ごとに編成されたチームに分かれ、1Dayトーナメント形式で試合を行います。本大会は、Ｊリーグの魅力を凝縮した注目度の高いイベントです。
一方、バリュエンスジャパンは、「Circular Design for the Earth and Us」を掲げ、ブランド買取「なんぼや」をはじめとするリユース事業を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。単なるモノの売買ではなく、「想いを未来へつなぐ体験」と捉え、品物に込められた想いや背景、ストーリーを次の人へ受け継ぎ、新たな価値として循環させることを大切にしています。
また、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というミッションのもと、物質的な豊かさだけではなく、人々が自分にとって本当に大切なモノや体験、人とのつながりに向き合える社会の実現を目指しています。
スポーツが生み出す熱狂や感動、地域とのつながりもまた、人々の人生を豊かにする“大切な価値”のひとつと考えております。地域や世代を超えて想いをつなぎ、新たな価値や感動を生み出し続けるＪリーグの理念、そして「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が持つ特別な意義に深く共感し、このたびシルバーパートナー就任に至りました。
バリュエンスジャパンは今後も、「なんぼや」をはじめとする事業を通じて、モノや体験に込められた想いを未来へつなぎ、人と人との新たな出会いや価値創造につながる取り組みを推進してまいります。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ 開催概要
・日時：2026年6月13日（土）
・会場：MUFGスタジアム（国立競技場）
・試合放映：DAZN
・大会方式：明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの6地域ごとに編成されたオールスターチームによる1Dayトーナメント方式（全7試合）
・試合時間：1試合30分（前後半なし）
※3位・5位決定戦は20分制（予定）
■公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（https://aboutj.jleague.jp/corporate/）概要
・設立：1991年11月1日
・代表者：チェアマン 野々村 芳和
・本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル8F
・事業内容：プロサッカー試合の主催、公式記録作成、プロサッカーに関する諸規程制定、サッカーを始めとするスポーツの振興及び支援等
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
協賛の背景
Ｊリーグは、各地域に根差したクラブを通じて、人と人、地域と未来をつなぎながら、日本全国にスポーツ文化を育んできました。世代を超えて受け継がれる応援の記憶や、クラブとともに歩む地域のストーリーは、Ｊリーグならではの大きな価値のひとつです。
一方、バリュエンスジャパンは、「Circular Design for the Earth and Us」を掲げ、ブランド買取「なんぼや」をはじめとするリユース事業を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。単なるモノの売買ではなく、「想いを未来へつなぐ体験」と捉え、品物に込められた想いや背景、ストーリーを次の人へ受け継ぎ、新たな価値として循環させることを大切にしています。
また、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というミッションのもと、物質的な豊かさだけではなく、人々が自分にとって本当に大切なモノや体験、人とのつながりに向き合える社会の実現を目指しています。
スポーツが生み出す熱狂や感動、地域とのつながりもまた、人々の人生を豊かにする“大切な価値”のひとつと考えております。地域や世代を超えて想いをつなぎ、新たな価値や感動を生み出し続けるＪリーグの理念、そして「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が持つ特別な意義に深く共感し、このたびシルバーパートナー就任に至りました。
バリュエンスジャパンは今後も、「なんぼや」をはじめとする事業を通じて、モノや体験に込められた想いを未来へつなぎ、人と人との新たな出会いや価値創造につながる取り組みを推進してまいります。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ 開催概要
・日時：2026年6月13日（土）
・会場：MUFGスタジアム（国立競技場）
・試合放映：DAZN
・大会方式：明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの6地域ごとに編成されたオールスターチームによる1Dayトーナメント方式（全7試合）
・試合時間：1試合30分（前後半なし）
※3位・5位決定戦は20分制（予定）
■公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（https://aboutj.jleague.jp/corporate/）概要
・設立：1991年11月1日
・代表者：チェアマン 野々村 芳和
・本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル8F
・事業内容：プロサッカー試合の主催、公式記録作成、プロサッカーに関する諸規程制定、サッカーを始めとするスポーツの振興及び支援等
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc