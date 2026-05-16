ニッチェ×もちづきさん(ハート) 相思相愛の『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』2周年お祝い動画公開！

株式会社白泉社ニッチェ ×『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』2周年お祝い動画より

2026/5/9（土）に連載2周年を迎えたコミックス『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』（まるよのかもめ/作、白泉社）。2周年をお祝いして、THE W 2025チャンピオン・お笑い芸人ニッチェの江上敬子さん＆近藤くみこさんが駆け付けた！

もちづきさんとの出会いや魅力について、盛りだくさんに語ってくれた。

見どころいっぱいの動画は、見ているだけでお腹が満たされてくる…♪

お祝い動画はこちら♪(https://youtu.be/cRwPnGPEA-Q)

https://youtu.be/cRwPnGPEA-Q

『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ2026

ドカ食いダイスキ！もちづきさんコラボレーションカフェ2026

コラボレーションカフェが、今年も東京と大阪で開催決定!!

もちづきさんが食べたドカ盛りメニューを再現!!



・【復刻】でっっっか！！！オムライス

→前回東京限定だった大人気メニューが復活！！ 総重量約１０００gのオムライスです！ 服なんて着てられるか！



・求めてた…この塩分！！刺激、最高！！四川風麻婆チャーハン

→ピリッと辛い四川風麻婆豆腐&しょっぺえチャーハンの掛け合わせフィーバータイム突入必至な刺激的一品



・つゆだくだくだくだくだく牛丼 ～おびただしい量の紅生姜を添えて～

→「つゆだく」な梅雨の天気に対抗した、 つゆだくだくだくだくだくなボリューミー牛丼です！！

などなど♪

【開催日時】

東京：2026年5月28日（木）～2026年7月5日（日）

大阪：2026年8月26日（水）～2026年9月27日（日）

【開催場所】

東京：My Charaful Cafe

大阪：motto cafe 大阪店

※カフェは先行予約制。東京開催の予約開始は2026年５月14日頃を予定。大阪開催の予約開始時期は未定です。詳細は公式サイト(https://mochizukisan-2026.hakusensha-cafe.com/)をご確認ください！



【公式サイト】

https://mochizukisan-2026.hakusensha-cafe.com/

もちづきさんのドカ盛りごはん、ぜひお召し上がりください！

『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん 3』まるよのかもめ／白泉社コミックス1～3巻が大好評発売中！「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」 3巻

■著者名： まるよのかもめ

■ISBNコード：9784592160335

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■あらすじ

《コミックス限定・描き下ろしエピソード》も収録!!! 望月美琴、21歳・営業事務！ おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!? 【寿司】【牛丼】【麻婆チャーハン】【そうめん】【カラオケ飯】…腹ペコ乙女はバクバク食べる♪ 油分・塩分・ハイな気分♪

SNSで毎月トレンド入り、バズりもカロリーもノン・ストップ！

各種マンガ賞も喰らいまくり、限界突破の禁断グルメ・ギャグ第３巻★