Flittoの会議用AI翻訳ソリューション「Chat Translation」、Ciscoのコラボレーションプラットフォーム「Webex」へ正式統合

フリットジャパン株式会社

■ CiscoのコラボレーションプラットフォームWebexにChat Translationを正式統合。34言語のリアルタイムAI翻訳でグローバルなコラボレーション環境を革新

■ビジネス現場に特化したAI翻訳・通訳により、グローバルコミュニケーションの新基準を示し、グローバルパートナーシップの強化および海外市場展開を本格化

AIデータおよびソリューション専門企業のFlitto Inc.（Flittoグループ CEO：サイモン・リー、以下「Flitto」）は、自社のAI翻訳ソリューション「Chat Translation（チャット・トランスレーション）」をCisco（NASDAQ：CSCO）のコラボレーションプラットフォーム「Webex（ウェベックス）」に正式統合し、グローバル市場への展開を加速していることをお知らせします。

Cisco APJC 地域統括プレジデント ベン・ドーソン氏がCisco Connect 2026 Koreaにて、キーノート発表を行っている様子。

■ Webex専用ソリューションとして開発・統合された「Chat Translation」

FlittoはB2C向けAI翻訳ソリューション「Chat Translation」を、Webex専用にカスタマイズして開発・提供開始しました。本ソリューションはWebex環境内において34言語のリアルタイム翻訳を提供し、グローバルなビジネス環境での円滑なコミュニケーションを実現します。

WebexへのChat Translation統合は、実際の業務環境においてFlittoのAI翻訳技術の速度と精度を実証した具体的な事例となりました。Flittoはこれを機に、グローバルパートナーとのプラットフォーム協業エコシステムをさらに拡大し、誰もが言語の壁なくつながるグローバルコラボレーション環境の普及に貢献してまいります。

■ Webex App HubからワンクリックでChat Translationを追加

「Chat Translation」はWebex内のApp Hubから検索・追加できるアプリ内型（In-App）のソリューションです。既存のWebex環境にそのまま統合できるため、新たなツールの導入や切り替えなしに、すぐにご利用いただけます。

■ 「Cisco Connect 2026 Korea」へのパートナー参加：Chat TranslationおよびLive Translationを披露

Chat Translationは、2026年4月8日にソウル・COEXにて開催された「Cisco Connect 2026 Korea」において初披露されました。同イベントは最新IT技術を発信するCiscoコリアの代表的な年次イベントです。Flittoはパートナー企業として共同ブースを出展し、英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語など多様な言語でソリューションのデモンストレーションを実施。来場者はAI翻訳の速度と精度を実際のビジネス環境に即した形で体験しました。

Cisco Connect 2026 KoreaにてFlittoブースを訪れた外国人来場者が、Webex に搭載されたチャットトランスレーションを体験している様子。

さらにFlittoは、メインキーノートセッションをはじめ、「AIインファレンシングサミット」「パートナーエクスチェンジ」などの各種併催イベントにおいて、B2B AI同時通訳サービス「Live Translation（ライブ・トランスレーション）」も提供しました。発表者の使用言語に応じた日英翻訳をスクリーンに表示するとともに、QRコードをスキャンすることで参加者は個人デバイス上で最大43言語の翻訳結果を閲覧できました。

Cisco Connect 2026 KoreaにてFlittoブースを訪れた外国人来場者が、Webex に搭載されたチャットトランスレーションを体験している様子

■ FlittoグループCEO サイモン・リーのコメント

「今回のCiscoとの取り組みは、弊社のAI翻訳ソリューションがグローバルなコラボレーションプラットフォームに求められるスピードと精度を、実際のビジネス環境において実証できた点で大変意義深いものです。今後もグローバルパートナーとの連携をさらに深め、世界中のユーザーがより効率的にコミュニケーション・協業できる環境の実現に向けて、海外市場への展開を積極的に加速してまいります。」

■ Flitto

Flittoは言語データ構築プラットフォームを運営する言語データ企業。2012年にオープンしたクラウドソーシング翻訳をはじめ専門翻訳、AI翻訳にサービスを拡大しており、2019年7月に韓国初の「ビジネスモデル特例上場」に成功、KOSDAQ市場に上場を果たしました。173カ国で1,400万人以上のユーザーがFlitto翻訳サービスを利用しており、プラットフォーム上で構築された25カ国の言語データに基づいて、グローバルクライアントとの関係を強化しています。

会社名：Flitto Inc.

代表者：サイモン・リー

所在地：大韓民国（ソウル）

URL：https://www.flitto.com/portal/ja

■ フリットジャパン株式会社

フリットジャパン株式会社は、多様なオンライン翻訳サービスを提供するFlitto, Inc.（本社：韓国、KOSDAQ上場）の日本法人。日本市場ではエンタープライズ営業・アライアンス・マーケティング活動を主な担当業務範囲としています。

会社名：フリットジャパン株式会社（英文名：Flitto Japan, Inc.）

代表者：代表取締役 冨山 亮太

- 所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿４丁目11番9号 クオーレエビス

URL：https://flitto.jp/

▶ Flitto公式ホームページ：https://www.flitto.com

▶︎ Flitto Japan公式ホームページ：https://flitto.jp/

▶ Flitto PR 画像提供ページ：https://flic.kr/s/aHBqjB8Rwj