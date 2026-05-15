IZUMO OROCHI FES 2026「松江市総合体育館」で開催！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

TSKさんいん中央テレビ（本社：島根県松江市）は、山陰最大級の音楽フェス「IZUMO OROCHI FES 2026」を、2026年9月26日（土）・27日（日）の2日間、松江市総合体育館にて開催することを決定しました。

本リリースは、すでに発表している開催日情報に続く続報として、会場を発表するものです。

会場となる松江市総合体育館は、2026年9月に改修工事が完了予定であり、

本イベントはリニューアル後の大型イベント＝“こけら落とし”として開催されます。

■これまでの歩み

「IZUMO OROCHI FES」は、山陰エリアに大規模音楽フェスがなかったことから、

「音楽で山陰を盛り上げる」ことを目的に2024年にスタートしました。

初開催の松江市総合体育館、2025年の出雲ドームでの開催を経て、

回を重ねるごとに注目度を高め、県内外から多くの来場者を集める

山陰屈指の音楽イベントへと成長しています。

3回目となる2026年は、再び松江市総合体育館を舞台に開催します。

■リニューアル会場で生まれる、新たなフェス体験

改修により機能が強化される松江市総合体育館は、

収容力やアクセス性に加え、ライブ体験の質の向上が期待される会場です。

本フェスでは、その特性を活かし、

アーティストと観客が一体となるライブ体験のさらなる進化を目指します。

山陰から全国へ――ここから、新たなカルチャーが動き出します。

■今後の展開

出演アーティストやチケット情報などの詳細は、今後順次発表予定です。

公式サイトおよびSNSにて最新情報を発信してまいりますので、ぜひご注目ください。

■開催概要

イベント名：IZUMO OROCHI FES 2026

開催日程：2026年9月26日（土）、27日（日）

会 場：松江市総合体育館

主 催：TSKさんいん中央テレビ、エフエム山陰

■公式情報

公式HP：https://izumoorochifes.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/izumoorochifes

X：https://x.com/izumoorochifes

■本イベントに関する過去のリリース

山陰最大級フェス、次のステージへ。「IZUMO OROCHI FES 2026」開催決定！(2026.4.25配信)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000086416.html