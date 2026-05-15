100studioがアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』追加キャストとして我妻寿正役に辻 親八、久澄陶子役に甲斐田裕子、時枝蛮十郎役に大塚芳忠が決定！
グローバルアニメーションレーベル「100studio」（ワンダブルオースタジオ、スタジオ代表：堀口 広太郎、運営：株式会社HIKE）がアニメーション制作を担当するTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャスト情報が解禁されました。我妻寿正役を辻 親八、久澄陶子役を甲斐田裕子、時枝蛮十郎役を大塚芳忠が担当。あわせて、追加メインスタッフ情報が公開されたこともお知らせいたします。TVアニメ『BLACK TORCH』は、2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始予定です。
BLACK TORCH公式X（旧Twitter）：https://x.com/BlackTorchAnime
追加キャスト
我妻寿正 役：辻 親八
＜キャラクター紹介＞
我妻弐郎の祖父。忍びの家系である我妻家の末裔として、両親のいない弐郎を育てた。喧嘩っ早い弐郎を叱ることも多いが、我が子のように大切に想っている。
久澄陶子 役：甲斐田裕子
＜キャラクター紹介＞
公儀隠密局において、人員・権力共に最大を誇る特務一課の課長。冷徹な性格で、異例の若さで昇進した。司場はかつての同期。
時枝蛮十郎 役：大塚芳忠
公儀隠密局特務一課に所属する、久澄の部下。常に柔和な表情と物腰で、運転から戦闘まで、そつなくこなす。
追加メインスタッフ情報も公開
7月の放送開始に向け、追加メインスタッフ情報を公開しました。 各スタッフからのコメントは、公式サイトにて公開中です。
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/
原作：タカキツヨシ（集英社刊）
監督：馬引 圭
キャラクターデザイン：鈴木 豪
シリーズ構成・脚本：市川十億衛門
サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子
デザインワークス：菊池隼也
美術監督：高橋佐知、今泉聖子
色彩設計：のぼりはるこ
CG ディレクター：内藤博高
撮影監督：山本 聖
編集：吉武将人
音響監督：高寺たけし
音響効果：山谷尚人
音楽：やまだ豊
アニメーション制作：100studio
作品基本情報
放送情報
2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始
イントロダクション
忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。
その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？
そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。
そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。
羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？
物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！
CAST
我妻弐郎：鈴木崚汰
羅睺：上田燿司
鬼子母神一華：千本木彩花
桐原零司：榎木淳弥
司場涼介：諏訪部順一
宇佐美花：上田麗奈
天鬼：森川智之
咬牙：岡本信彦
我妻寿正：辻 親八
久澄陶子：甲斐田裕子
時枝蛮十郎：大塚芳忠
STAFF
原作：タカキツヨシ（集英社刊）
監督：馬引 圭
キャラクターデザイン：鈴木 豪
シリーズ構成・脚本：市川十億衛門
サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子
デザインワークス：菊池隼也
美術監督：高橋佐知、今泉聖子
色彩設計：のぼりはるこ
CG ディレクター：内藤博高
撮影監督：山本 聖
編集：吉武将人
音響監督：高寺たけし
音響効果：山谷尚人
音楽：やまだ豊
アニメーション制作：100studio
公式サイト・公式SNS
【国内向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime
公式X（旧: Twitter）：https://x.com/BlackTorchAnime
【海外向け】
公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/
公式X（旧: Twitter）： https://x.com/BlackTorch_EN
公式Facebook：https://www.facebook.com/BlackTorchEN
公式Instagram： https://www.instagram.com/blacktorch_en
原作情報
原作コミックス 1～５巻好評発売中！
▼原作コミックス試し読み
https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501
▼コミックス情報
https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057
100studioについて
「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。
アニメーション制作担当実績
・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）
・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）
・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』
・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）
・2026年7月放送開始 TVアニメ『BLACK TORCH』
・放送開始時期公開前 TVアニメ『朱色の仮面』
スタジオ概要
事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作
スタジオ代表：堀口 広太郎
拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）
公式サイト：https://100studio.jp/
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】
(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会
(C)HIKE Inc.
※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。