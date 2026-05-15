「ゆがわら大野屋」事業承継のお知らせ

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ（東京都渋谷区、代表取締役：金子岳人）は、地域金融機関であるさがみ信用金庫との協業により、熱海市泉231の温泉旅館「ゆがわら大 野屋」の事業を承継しました。 当社は今回の事業承継にあたり、さがみ信用金庫の支援を受け、当館にかかる全ての土地及び建物を取得、従業員は子会社である株式会社エヴァーブルースカイにて再雇用の上、 同日付で運営を開始しました。

ゆがわら大野屋は1941年個人にて創業、1958年に法人設立の上、1959年現在の千歳館 が新築され、それ以来地域に根差してきたという長い歴史があります。 また、当館は不動滝付近にある高温・高泉質な源泉の持分を有しており、大浴場のみなら ず各部屋にも源泉を供給している稀有な温泉旅館として根強い人気があります。 一方、当館は後継者不在といった課題を抱えていたもので、当社としては地域で複数施設を運営することによるシナジーの創出、本社からの支援体制も含めて当館の付加価値を引き上げるべく事業を承継したものです。

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツは第15期目を迎え、金融アドバイザリー事業、 不動産コンサルティング事業に加え、地方創生事業の3つの軸を持って事業展開をしてお ります。

当社は、子会社を通じて、既に同エリアとして真鶴町のHOTEL FARO manazuru、現在改修工事中となりますが、湯河原町のラクラッセドゥシェネガ（リブランドの上、2026年 7 月以降リニューアルオープン予定）を運営しており、行政区は跨ぎますが、運営施設と しては同エリアとして3施設目、会社全体としては9施設目となります。

今後も地域の資産を利活用するという考え方のもと、地域金融機関との協業により事業承継の受け皿として積極的な展開を図って参ります。

【ゆがわら大野屋基本情報】

施設名：ゆがわら大野屋

所在地：静岡県熱海市泉231番地

旅館公式サイト：https://www.yugawara-ohnoya.co.jp/

運営会社：株式会社エヴァーブルースカイ

事業内容：宿泊施設及び飲食施設の運営・管理、菓子製造・販売、新規事業開発

代表者：金子岳人

【株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツに関する基本情報】

会社名：株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル7階

代表者：金子岳人

資本金：5,000万円

事業内容：金融アドバイザリー事業、不動産コンサルティング事業、地方創生事業

公式サイト：https://bluesky-as.com/

【本件に対する問い合わせ先】 株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ 地方創生部：03-6277-8217