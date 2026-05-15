小僧寿しでは、カニ・ホタテ・サーモンをメインに！海産物の美味しさが魅力の【北海のグルメ】をイメージした『北海グルメフェア』を5月18日(月)～開催！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2026年5月18日(月)～22日(金)・5月25日(月)～29日(金)の平日期間限定で『北海グルメフェア』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）

『北海グルメフェア』のご紹介

サーモン！カニ！ホタテ！をメインに、海産物の美味しさが魅力の【北海のグルメ】をイメージし、『北海グルメフェア』でしか味わえないメニューを多数ご用意しました。

厳選ネタ【ファイブスターサーモン】をはじめ人気の海鮮ネタを贅沢に盛り込んだ丼メニューや、彩り豊かな握り寿しまで、期間限定メニューが勢ぞろい♪ひと口ごとに広がる、海の幸の旨みをお楽しみください！



◆期間：2026年5月18日(月)～22日(金)・5月25日(月)～29日(金)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

海の幸丼海の幸丼

税抜788円（税込851円）

厳選ネタ【ファイブスターサーモン】をはじめ、いか・えび・帆立など、人気の海鮮を彩り豊かに盛り込んだ一杯。手軽な価格ながら、北海グルメフェアらしい満足感を味わえる王道海鮮丼です。

3種のサーモン丼3種のサーモン丼

税抜788円（税込851円）

【ファイブスターサーモン】・焼サーモン・炙りサーモンの3種を食べ比べ！濃厚な旨みととろける食感を一度に楽しめる、サーモン好き必見の一品です。

かにまぐろたたき丼かにまぐろたたき丼

税抜788円（税込851円）

旨みたっぷりのかに身と、なめらかなまぐろたたきを贅沢に盛り合わせ。海鮮の甘みとコクが重なり合う、満足度の高い組み合わせです。

オホーツク丼オホーツク丼

税抜899円（税込970円）

【ファイブスターサーモン】、紅ずわいがにほぐし身、いくらなど、北の海を代表する海鮮を贅沢に盛り込んだ一杯。彩り・旨み・ボリューム、すべてを楽しめる北海グルメを満喫できる丼です。

ホタテかに丼ホタテかに丼

税抜899円（税込970円）

甘みのある帆立と、旨みたっぷりのかにほぐし身を主役に据えた贅沢仕立て。海鮮のやさしい甘みとコクが広がる、満足度の高い組み合わせです。

ガツ盛サーモン丼ガツ盛サーモン丼

税抜899円（税込970円）

サーモン好きのための、サーモンづくし！とろける旨みの【ファイブスターサーモン】などたっぷり盛り込み、食べ応え抜群に仕上げました。

北海道5種とバラエティ盛北海5種とバラエティ盛

税抜999円（税込1,078円）

北海ネタ5種に、人気握りをバランスよく組み合わせた欲張り仕様。いろいろ楽しみたい方にぴったりの、満足度重視の盛り合わせです。

北海5種とサーモン盛北海5種とサーモン盛

税抜999円（税込1,078円）

北海ネタ5種に、【ファイブスターサーモン】握りをプラス。とろける旨みをたっぷり堪能できる、サーモン好き必見の一皿です。

北海5種とまぐろ盛北海5種とまぐろ盛

税抜999円（税込1,078円）

北海ネタ5種に、王道のまぐろを合わせた安心感のある構成。赤身の旨みと北の海の幸を同時に楽しめる、間違いない組み合わせです。

北海5種とえび盛北海5種とえび盛

税抜999円（税込1,078円）

北海ネタ5種に、甘み豊かなえび握りをプラス。

彩りも華やかで、ご家族でのシェアにもおすすめの盛り合わせです。

気分やシーンに合わせて選べる、充実のラインナップです。ご家族でのお食事に、ちょっとしたご褒美に。この機会にぜひご賞味ください！



フェア詳細に関するURL：https://x.gd/1f7oi(https://x.gd/1f7oi)



【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典