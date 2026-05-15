『毒にも薬にもなるRADIO』 ポッドキャスト100回配信記念 YouTube LIVEを開催

株式会社オズ・インターナショナル

株式会社オズ・インターナショナル(本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤泰盛)が運営する医薬品通販サイト「おくすり選択の自由 アイドラッグストアー」は、公式ポッドキャスト番組『毒にも薬にもなるRADIO』100回配信記念YouTube LIVEを2026年5月22日(金)19時より、YouTubeにて生配信イベントを開催いたします。

日本法人が運営する薬の個人輸入代行サービスのメディアとして、医療やお薬の情報を音声で発信してきた『毒にも薬にもなるRADIO』。

記念すべき100回目の節目は、普段の配信では伝えきれない「視覚的な情報」と「リアルタイムの対話」を軸にしたYouTubeLIVEを実施します。MCには新保友映アナウンサーを迎え、リスナーへの感謝を伝えるとともに、ヘアケアの新たな発見を提案する30分間をお届けいたします。

■ 『毒にも薬にもなるRADIO』 ポッドキャスト100回配信記念YouTube LIVE概要

● 日時： 2026年5月22日（金）19:00～19:30（予定）

● 配信プラットフォーム： YouTube（アイドラッグストアー公式チャンネル）

● 特設ページ：https://www.idrugstore.jp/special/podcast100thanks

■ 当日の見どころ

●専門家が多角的に分析「ヘアケア、この手があったか！」トークセッション

メイン企画「ヘアケア、この手があったか！」では、リスナーから寄せられたリアルなお悩みを軸に、立場の異なる専門家たちが現場の「最前線」に基づいた知見を提示します。

※ イラストはイメージです

【登壇予定(順不同)】

薬剤師、毛髪診断士、サプリメーカー、美容師 ※現場を知り尽くしたスペシャリストが集結します。

【登壇者の詳細・最新情報はこちら】

特設ページ：https://www.idrugstore.jp/special/podcast100thanks

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。最新の登壇者ラインナップは上記URLにてご確認ください。

●【総額10万ポイント還元】キーワードクイズ企画を同時開催

配信100回を祝した感謝企画として、視聴者参加型の特別なクイズ企画を実施いたします。

特典：正解者の中から抽選で100名様に、アイドラッグストアーで利用可能な1,000ポイント

※総額100,000ポイントを付与いたします。

応募条件： アイドラッグストアー会員（生配信中の新規会員登録も対象となります）。

●100回記念セレモニー

番組の軌跡を振り返る「感謝の川柳」の披露や、ライブ配信ならではのキーワード発表を行います。

アイドラッグストアーは「おくすり選択の自由」をコンセプトに、お客様がご自身の判断でお悩みやコンプレックスに向き合うことをサポートいたします。ポッドキャスト配信100回という節目を機に、今後もヘアケアをはじめとする有益な情報発信と、安全性・利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。

アイドラッグストアー公式サイト：https://www.idrugstore.jp/(https://www.idrugstore.jp/)