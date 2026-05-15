¡Ú¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°¡ÛÁÏ¶È93Ç¯¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°¡×¤¬½ÂÃ«¤Ø¡£½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¤òËÜÆü³«¶È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

Ï·ÊÞ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÎÄêÈÖ¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Èµ¨Àá¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢ÅÔ»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤Ë¤ªÆÏ¤±



























¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸




³ô¼°²ñ¼ÒÀõÌî²°¡ÊËÜÅ¹¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®Âç»ú·Ú°æÂô 738¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ°ìÏº °Ê²¼¡¢¡ÖÀõÌî²°¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²° ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¡×¤ò³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ÀõÌî²°¤Ï 1933 Ç¯¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦¹íÄ®¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í³°¸ò´±¤Ê¤É¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢1944 Ç¯¤Ë¤Ï·Ú°æÂô¤Ë¾ïÀßÅ¹¤ò³«¶È¡£°ÊÍè¡¢·Ú°æÂô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯ÁÏ¶È 93 Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¸½ºß¡¢¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°¤Ï·Ú°æÂô¤Ë 3 Å¹ÊÞ¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë 14 Å¹ÊÞ*¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ 18 Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²° ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¡×¤Ï¡¢¡ÈÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¾å¼Á¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÄêÈÖ¥Ö¥ì¥Ã¥É¤«¤é¼«Í³¤¬µÖÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤Þ¤Ç¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³«¶È¤òµ­Ç°¤·¤Æ½ÂÃ«Å¹¸ÂÄê¡Ö¶¹»³ËõÃã¤ÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤ÎÊÆÊ´¥±¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£

·Ú°æÂô¤ÇÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿ÀõÌî²°¤ÎÌ£¤ò¡¢½ÂÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤Ø¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤­½Ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê

¤Þ¤¹¡£

*¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ü¤¯


























¢£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²° ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹ ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ












¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²° 18 Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²° ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2 ·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿ÀõÌî²°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤Ö¤É¤¦¥Ñ¥ó¡×¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö·Ú°æÂô¥ì¥¶¥ó¡×¤ò»Ï¤á¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿®½£¤ê¤ó¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤ÉÁÇºà¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£






¢£³«¶Èµ­Ç°¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ












­¡Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡Ö¶¹»³ËõÃã¤ÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤ÎÊÆÊ´¥±¥¤¥¯¡×




ÆüËÜ3ÂçËõÃã¤Î1¤Ä¶¹»³¤ÎËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÏÂÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÊÆÊ´¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç6·îËö¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026 Ç¯ 5 ·î 15 Æü(¶â) ¡Á 6 ·î 30 Æü(²Ð)¡¡¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈÎÇä²Á³Ê¡§378 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë




















­¢ÀõÌî²°¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È












ËÜ³«¶È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¡ÖÀõÌî²°¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ÀõÌî²°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼êÅÚ»º¤ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026 Ç¯ 5 ·î 15 Æü(¶â) ¡Á 5 ·î 17 Æü(Æü)¡öÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,400 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë










¢£Å¹ÊÞ³µÍ×










¡¦Å¹Ì¾¡§¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥¨¥Ã¥¸Å¹¡×

¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ B£²³¬

¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00¡Á21:00

¡¦ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë






































ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè

³ô¼°²ñ¼ÒÀõÌî²° ¹­ÊóÃ´Åö ã·Æ£°½»Ò

E-mail:info_ec@b-asanoya.com

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¥Ö¥é¥ó¥¸¥§ÀõÌî²°

https://b-asanoya.com/