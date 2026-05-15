JTB、男子ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会 日本代表戦観戦ツアーを5月15日より販売開始

株式会社JTB

株式会社JTB（以下、JTB）は、男子ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会（以下、RWC 2027）の日本唯一のオフィシャルトラベルエージェントとして、ラグビー日本代表の出場試合観戦ツアーを2026年5月15日（金）より販売開始いたします。JTBは、RWC 2027を、2019年に日本で開催された男子ラグビーワールドカップが日本社会にもたらした感動と、国境を越えた交流のレガシーを継承・発展させる重要な機会と捉えています。

第一弾では、添乗員同行の「男子ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会観戦ツアー」として、日本代表出場試合を含む2試合の観戦チケットに加え、ツアー参加者限定の特別体験プランや現地観光を組み合わせ、ラグビーファンの皆さまに「観戦」だけにとどまらない旅の価値を提供いたします。

■本ツアーのポイント

■各コースの概要

- 日本代表出場試合を含む、2試合の観戦チケット付- JTBのツアー参加者だけがご参加いただける、スペシャルゲストをお招きした特別体験イベントを現地で開催！ ※詳細は後日発表- 現地での観光も含まれており、オーストラリアを満喫- 添乗員が全行程同行し、ご旅行をサポート

*ファーストネーションズの土地名

※各コース、最少催行人員は10名です。

※旅行代金は2名様1室ご利用時のおひとり様あたりの代金です。燃油サーチャージ、海外空港諸税等は別途お支払いが必要です。

■今後のRWC 2027関連商品（日本発着）販売予定

JTBダイナミックパッケージ「MySTYLE」（個人旅行プラン）を2026年10月に商品発表および販売開始予定です。また、よりコアなラグビーファンを対象にしたツアーも現在企画中で、準備が整い次第、順次商品発表・販売を開始いたします。 商品の概要は、JTB RWC 2027特設WEBサイトでご確認いただけます。

■JTB RWC 2027特設サイト

https://www.jtb.co.jp/sports/RWC2027/

JTBは、スポーツを「みる」「する」「ささえる」の3要素を主軸に、スポーツの持つ価値と魅力の普及に取り組んできました。これまで積み重ねてきた実績とノウハウを生かし、アスリートの活躍に感動するお客様のそばにいつも寄り添い、世界中の人々に忘れられない思い出を提供できるよう取り組んでいきます。