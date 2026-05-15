新潟県「令和8年度 AI活用推進ラボ業務委託事業」をＢＳＮアイネット含む新潟県内共同企業体が受託

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社ＢＳＮアイネット（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：南雲俊介）、株式会社ＢＳＮウェーブ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：金田博幸）、Socialups株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：高瀬章充）による共同企業体は、この度、新潟県公募事業「令和8年度 AI活用推進ラボ業務委託事業」を受託いたしました。

＜Niigata AI Digital Playground＞https://niigata-ai.jp/

本事業を通じて、3社はそれぞれの強みを掛け合わせ、新潟県内の企業課題と県内外のAI技術をつなぐ新たなプラットフォーム「Niigata AI Digital Playground」を構築。県内の多様な分野の生産性向上、地域課題の解決、そしてAI活用による新たなイノベーション・エコシステムの形成を、官民連携で推進してまいります。

本事業の背景と目的

現在、新潟県では、人口減少や人手不足、産業構造の変化など、地域社会・地域経済が直面する課題が複雑化しています。一方で、生成AIをはじめとするAI技術は急速に進化しており、これらの課題を解決する有力な手段として、地域での実装が強く期待されています。

こうした中で、県内企業が「自社の課題をAIでどう解決すればよいか分からない」、AI開発者が「実証フィールドや事業会社との接点を持ちづらい」、「補助金・支援制度や情報発信の場が分散している」といった、地域ならではのギャップが存在しています。

本事業は、これらの課題を一体的に解消することを目的とし、県内企業の課題と県内外のAI開発者をつなぐマッチング、AI活用にチャレンジする企業・団体への実証補助金、県内最大級のAIイベント「にいがたAIエキスポ2026」、の3つを柱に、AIによる地域課題解決と新潟発のAI実装事例の創出を推進してまいります。

共同企業体について

本共同企業体は、ＢＳＮアイネットを含む以下の3団体で構成される共同体です。それぞれの専門性とネットワークを活かし、企画・運営・支援を一体化した事業実施体制を構築いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71705/table/24_1_a1d2ec5f85c5576f30dc65d54fe7ef1c.jpg?v=202605151252 ]

地域に根ざしたシステム・メディア・スタートアップ支援の知見を結集し、新潟県内のAI活用の裾野を広げてまいります。

本事業について

本事業の全体コンセプトは「Niigata AI Digital Playground」。 既存概念に縛られない創造と共創を、新潟というリアルな場で生み出すことを目指し、次の3つの取り組みを一体的に展開します。

1. AI課題解決マッチング

県内企業・自治体が抱える業務課題や地域課題を、県内外のAI開発者の技術・知見と結びつけ、実証・実装プロジェクトを生み出します。「課題提案型」「自由提案型」の2つの方式を用意し、課題提案者の状況にあったソリューション開発を依頼できる仕組みを想定しています。 また、説明会・マッチングピッチイベントの他、オンラインを通じたマッチングなど、複数の出会いの場をご用意いたします。

2. AI活用実証補助金（AIサービス開発・実証の助成）

県内をフィールドとしたAI活用プロジェクトに対し、開発・実証経費を支援する補助制度を実施します。1件あたり最大1,000万円規模、県内15件程度の採択を目指し、新潟発のAI実装事例の創出を後押しいたします。

3. にいがたAIエキスポ2026

2026年10月、出展70社規模・来場3,500人超を目標に、新潟最大級のAIイベントを開催。最先端のAI技術、県内企業の取り組み、採択プロジェクトの成果を、産業界・自治体・教育機関・地域住民に広く発信します。AWS、NVIDIA、NTTデータ、ソフトバンク、新潟大学など、産官学のトッププレイヤーとの連携も予定しています。

今後の展開について

本事業におけるAI開発者・県内企業の募集に先立ち、事業趣旨や本事業参加のメリットなどをご説明するキックオフ説明会を、新潟県内3会場と東京1会場の、計4会場で開催いたします。＊アーカイブ掲載も予定

各Peatixページより詳細をご確認の上、お申し込みください。

※定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

説明会

＜新潟県内開催＞

◼️新潟会場

日時：2026年5月18日（月）13:30～15:00場所：NINNO（ニーノ）（新潟県新潟市中央区笹口1-2 プラーカ2 2階）＆オンライン

申込：https://niigata-ai-0518event.peatix.com/

◼️長岡会場

日時：2026年5月28日（木）13:30～15:00場所：ミライエ長岡（新潟県長岡市大手通2丁目3-10）

申込：https://niigata-ai-0528event.peatix.com/

◼️上越会場

日時：2026年5月29日（金）13:30～15:00場所：JM-DAWN（新潟県上越市大和5丁目2-7）

申込：https://niigata-ai-0529event.peatix.com/

＜東京都内開催＞

◼️東京会場（AI開発企業向け）

日時：2026年5月25日（月）13:00～14:30

場所：TiB（Tokyo Innovation Base）（東京都千代田区丸の内３丁目８－３）＆オンライン

申込：https://niigata-ai-0525-event.peatix.com/

本件に関するお問い合わせ

■ 新潟県AI活用推進ラボ事務局

株式会社ＢＳＮアイネット／株式会社ＢＳＮウェーブ／Socialups株式会社

E-mail：info@niigata-ai.jp

各社概要

株式会社ＢＳＮアイネット

所在地：新潟県新潟市

代表者：代表取締役社長 南雲俊介

事業内容：システム開発、ITソリューション提供 ほか

https://www.bsnnet.co.jp/

株式会社ＢＳＮウェーブ

所在地：新潟県新潟市

代表者：代表取締役社長 金田博幸

事業内容：メディア事業、イベント企画運営 ほか

https://www.bsnwave.com/

Socialups株式会社

所在地：新潟県新潟市

代表者：代表取締役社長 高瀬章充

事業内容：スタートアップ支援、AI活用支援、補助金運営 ほか

https://socialups.jp/