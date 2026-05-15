MILKFED.（ミルクフェド）がハローキティとのコラボレーションアイテムを発表。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するレディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」は、世界中の幅広い世代から愛され続けている株式会社サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを5月15日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国のMILKFED.店舗にて発売いたします。

特集ページはこちら :https://calif.cc/blogs/feature/260515milkfed_sanrio

本コラボレーションでは、ハローキティと双子の妹”ミミィ”が登場。

MILKFED.のルーツであるロサンゼルスのビーチをイメージし、プルメリアやハイビスカスを身につけ、こんがりと日焼けしたデザインのオリジナルグラフィックTシャツをはじめ、ギンガムチェックが目を惹くナップサックや巾着ポーチ、キーチェーンなどを全店でラインナップ。

商品詳細 / 全店展開

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED F2F S/S TEE

WHITE,BLACK/ONE SIZE

\6,600 intax

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED F2F DRAWSTRING BAG

LtYELLOW,RED,BLACK

\7,700 intax

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED F2F DRAWSTRING POUCH

LtYELLOW,RED,BLACK

\4,400 intax

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED F2F KEYCHAIN

LtYELLOW,RED,BLACK

\1,980 intax

商品詳細 / オンライン限定

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED SURF S/S TEE

WHITE,BLACK/ONE SIZE

\6,600 intax

【MILKFED. x HELLO KITTY】SUN-KISSED SURF KEYCHAIN

\1,980 intax

【MILKFED. x HELLO KITTY】F2F DRAWSTRING POUCH

LtYELLOW,RED,BLACK

\4,400 intax

販売詳細



5月15日(金)よりオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国の店舗にて発売開始



・オフィシャルオンラインストア「calif」

特設サイト https://calif.cc/blogs/feature/260515milkfed_sanrio

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=1939403&draft=1(https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=1939403&draft=1)



・MILKFED.店舗一覧

https://milkfed.jp/stores/

ハローキティ

フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分の、明るくてやさしい女のコ。

ハローキティの双子の妹“ミミィ”

フルネームはミミィ・ホワイト。ちょっぴり内気で、はずかしがり屋さん。とっても女のコらしい女のコ。ハローキティと見分けがつくように、右の耳にリボンをつけている。

【MILKFED. ミルクフェド】

1995年、ソフィア・コッポラが幼少時代からの友人ステファニー・ハイマンをパートナーにスタートさせたブランド。

X-girlを立ち上げたsonic youthと交友関係にあったソフィア・コッポラは、ニューヨークでゲリラ的に行なわれたX-girlのファッションショーに参加するなど、X-girlに携わり影響を受け、自分でもブランドをスタートさせようと立ち上げました。

ソフィアが作ってきた「エレガント」「カジュアル」のコンセプトを継承しつつ、トレンド要素を共存させ、多くのファンを魅了するブランドとして愛されています。

いつまでも、どんな時も「かわいい」を忘れない女性へ、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案しています。

Official HP : https://milkfed.jp/(https://milkfed.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/milkfedjp/(https://www.instagram.com/milkfedjp/)

X：https://twitter.com/MILKFEDJP(https://twitter.com/MILKFEDJP)

LINE：https://page.line.me/iqq3113g(https://page.line.me/iqq3113g)

TikTok：https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP)

OFFICIAL ONLINE STORE “calif”： https://calif.cc/pages/milkfed(https://calif.cc/pages/milkfed)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2025年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業