KEIYO　移動式大画面27インチタブレットモニターの法人向け販売強化のお知らせ

株式会社慶洋エンジニアリング

株式会社慶洋エンジニアリング（本社：東京都港区、代表取締役：中井 利幸）は、移動式・大画面27インチタブレットモニター「AN-M036」の企業様向け販売を新たに開始いたしました。あわせて、法人様限定で導入前の不安を解消する「5営業日無料貸出し」キャンペーンの実施と、本製品の販売代理店の募集をお知らせいたします。

移動式・大画面27インチタブレットモニター「AN-M036」

期間限定「5営業日無料貸出し」キャンペーン開始

「カタログだけでは判断できない」という法人様向けに、実際のオフィスや店舗でサイズ感、キャスターの滑らかさ、アプリの動作を直接お確かめいただける「5営業日無料貸出し」を開始いたします。

【貸出し条件】

・ 対象：法人様限定

・ 期間：2026年5月～6月30日（火）まで

・ 費用：無料（※製品をご返却いただく際の往復送料のみ、お客様にてご負担をお願いいたします）

ご注意事項：貸出し用機材の数には限りがございますので、あらかじめご了承ください。

期間限定「5営業日無料貸出し」キャンペーン

まずは、一度コンタクトフォームよりお問い合わせください！担当よりご連絡を差し上げます！

無料貸出しを申し込む :https://www.keiyoeng.co.jp/contact/

企業様向け使用用途の2大ポイント

本製品は、従来の業務用モニターの常識を変える「移動式」「バッテリー内蔵」「タッチパネル」「カメラ搭載」「タテ・ヨコ回転」などの特長を備え、本製品単体だけでビジネスシーンの多様なニーズにお応えします。

従来のモニター概念を覆す５大ポイント

1,企業様の会議室やフリースペースのモニターに最適

キャスター付きスタンドで、必要な場所へスムーズに移動可能。電源を入れてすぐに使えるため、会議室はもちろん、フリースペースでの打ち合わせやWeb会議、社内共有用モニターとして、チームの意思疎通を円滑にします。インターネットに対応しているので、その場でリアルな情報や資料の共有も簡単にできます。また、128GBのストレージを内蔵しており、動画やスライドショーのループ再生による社内サイネージとしても活躍します。

企業様の会議室やフリースペースのモニターに最適





2,催事や展示会、イベントの販促ツールに最適

画面は90度回転可能で、コンテンツに合わせて縦横自在に表示できます。ポスターや縦型ショートPR動画など、タテ長コンテンツの表示にも対応。Android(TM) 14搭載および10点マルチタッチ対応により、来訪者への案内表示や受付業務の効率化、内部ストレージを使用し、PR動画のリピート再生でイベントでのデジタルサイネージとしても高い効果を発揮します。

催事や展示会、イベントの販促ツールに最適

従来の業務用モニターの常識を変える5つの特長

移動式で設置工事不要・必要な場所へ

1, 移動式で設置工事不要・必要な場所へ：キャスター付きでスムーズに移動。電源を入れてすぐに使えます。

バッテリー内蔵

2 ,バッテリー内蔵：約5時間の連続使用が可能で、電源が取れない場所でも活躍します。

タッチパネル搭載

3 ,タッチパネル搭載：インターネット対応でその場で記事 資料 成果物を確認 共有です。

カメラ搭載

4 , カメラ搭載：約800万画素のカメラを搭載し、Web会議やライブ配信にも対応。

タテ・ヨコ切り替え

5 ,タテ・ヨコ切り替え：コンテンツに合わせて画面を90度回転し、最適表示が可能。

製品の詳細については、以下のページをご覧ください。

・ 製品情報ページ：https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-m036/

・ AN-M036特設HP：https://www.keiyoeng.co.jp/product-sp/an-m036-lp/

販売代理店の募集について

「AN-M036」の拡販にご協力いただける販売代理店様を広く募集しております。詳細につきましては、下記お問い合わせ先よりご連絡ください

お問い合わせ先

無料貸出しのお申し込み、および代理店募集に関するお問い合わせは、以下のコンタクトページよりお願いいたします。

【お問い合わせフォーム】 https://www.keiyoeng.co.jp/contact/

製品サイズ製品可動範囲

【製品仕様】

品番：AN-M036

JAN：4545708007464

パネル：27インチ／ISP／10点マルチタッチ

解像度：1920 x 1080/16:9

コントラスト比：1300:1

輝度：350cd/m²

リフレッシュレート：60Hz

応答速度：14ms

OS：android14

CPU：MT8786 (8core)

メモリー：6GB

ストレージ：128GB

Bluetooth：Ver5.0

WiFi：2.4GHz／5GHz

WEBカメラ：8MP

スピーカー：5W×2 (ウーファー) + 10W×2 (メイン)

マイク：2チャンネル

バッテリー：14.6V／7300mh

連続使用時間：約5時間 ※輝度80％想定

電源：19V／65W ※専用電源コネクタ

端子：USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1

本体サイズ：W628.6xH376xD39.9mm（スタンド含まず）

本体+スタンドサイズ：W628.6×H1388.5×D406mm ※最下段H1188.5

本体質量：約6.3kg

スタンド質量：約10kg

付属品：電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書

■ 会社概要会社名：株式会社慶洋エンジニアリング

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル

代表者：中井 利幸

URL：http://www.keiyoeng.co.jp/